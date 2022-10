Embed

"Tres menos cuarto le mandó el audio la preceptora. Mi hijo ya había muerto. ¿Cómo hacemos para seguir? El cuerpo de mi hijo todavía no lo vimos. Es injusto", dijo Alberto, el papá de Thiago, el pequeño que murió al cruzar la Avenida de los Italianos y fue embestido por una camioneta.

El pedido de justicia de Mónica: "Quiero que ese desgraciado pague"

Mónica es la mamá de Thiago y dijo: "Lo único que quiero es justicia para mi hijo. Quiere que ese desgraciado pague por lo que le hizo a mi hijo. No quiero que lo dejen suelto".

Y agregó: "Fue negligencia de los maestros. Eso es lo único que pido. Y encima dicen que los maestros estaban tomando mates debajo de un árbol. Me avisaron cuatro y media de la tarde y mi hijo había muerto a las dos. Todavía no me entregan el cuerpo. Quiero despedirme de mi hijo, quiero que se haga justicia. No pido nada más", relató.

"Supuestamente eran 3 docentes y una preceptora, eso es lo que me dijeron. Más o menos había 37 chicos. Mi hijo estaba en segundo año. Me avisaron que me acerque al colegio que mi hijo estaba descompuesto. Yo le preguntaba que le había pasado y no me decían nada. Lo busqué a mi esposo al trabajo y me llevaron a una comisaría. Encima me decían que ya había salido en el noticiero que había muerto y yo no sabía nada. No me dicen dónde está. Tengo que esperar a que le hagan la autopsia. Yo quiero verlo a mi hijo", repitió la mamá de Thiago.

El papá como la mamá de Thiago dicen que todavía se retrasa la entrega del cuerpo. "Nadie nos informó. Tienen nuestros teléfonos. No sabemos qué hacer. Queremos ver el cuerpo de mi hijo. Me hubiese gustado que me digan la verdad. Todo es injusto. No sabemos cómo continuar".

"Yo salgo a hablar porque dijeron que mi hijo se separó del grupo y no fue así porque los propios compañeros vieron lo que pasó. Cruzaban para ir al baño en un lugar donde pasan muchos autos. Hoy vi la camioneta y pasó a una velocidad que lo mató al instante", dijo su papá.

"Es muy duro. No sé cómo voy a encontrar el cuerpo de mi hijo. Ahora voy a ir a verlo y capaz que está congelado", concluyó.