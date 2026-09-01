Tres años sin Silvina Luna: la Justicia avanza con una medida clave en la causa contra Lotocki

Qué deberá determinar la junta médica por la muerte de Silvina Luna

Uno de los principales interrogantes está relacionado con la aparición de granulomas en el cuerpo de Silvina Luna después de las intervenciones estéticas. La Justicia quiere determinar si, una vez detectados, existía algún tratamiento o intervención que pudiera haber evitado el desarrollo de la hipercalcemia, es decir, el aumento anormal de los niveles de calcio en sangre que formó parte del cuadro que derivó en su insuficiencia renal progresiva.

Los médicos también tendrán que establecer en qué momento habría sido oportuno realizar ese tratamiento, en caso de que hubiera existido una alternativa terapéutica viable.

Este punto resulta especialmente relevante porque permitirá analizar si hubo una ventana de tiempo durante la cual el deterioro de la salud de Luna podía haberse evitado, detenido o reducido.

Pero no será el único aspecto bajo análisis. La junta deberá pronunciarse sobre los controles postoperatorios realizados por Lotocki y establecer si fueron adecuados para las intervenciones practicadas. También se buscará determinar si, por su formación y conocimiento del cuadro de la paciente, el médico estaba en condiciones de advertir las complicaciones y adoptar alguna medida para impedir su evolución.

El PMMA, uno de los puntos centrales de la investigación

Silvina Luna. (Foto: archivo)

Otro capítulo clave estará centrado en el polimetilmetacrilato (PMMA) implantado en el cuerpo de Silvina Luna. Los especialistas deberán determinar si, de acuerdo con los conocimientos y técnicas disponibles en aquel momento, era posible extraer o neutralizar ese material sin provocar un riesgo vital o un daño funcional severo.

Además, tendrán que establecer si Lotocki estaba legal y técnicamente habilitado para realizar un procedimiento de extracción de esas características.

La investigación también intenta responder una cuestión científica particularmente compleja: qué nivel de conocimiento existía en 2011 y 2012 sobre la eventual relación entre el PMMA y cuadros como la hipercalcemia.

El punto cobra relevancia porque el propio Cuerpo Médico Forense había sostenido anteriormente que no podía atribuirse de manera directa al PMMA la aparición de hipercalcemia e hipervitaminosis D. Ahora, los especialistas deberán evaluar si surgieron nuevos elementos científicos o clínicos capaces de modificar aquella conclusión.

También deberán analizar otras posibles causas

Aníbal Lotocki. (Foto: archivo)

La junta médica no analizará solamente los elementos que podrían comprometer a Lotocki. Los especialistas deberán contemplar otras explicaciones posibles para el deterioro de la salud de Silvina Luna.

Entre otras cuestiones, tendrán que establecer si la hipercalcemia y la insuficiencia renal progresiva pudieron desarrollarse dentro de un proceso clínico gradual y multifactorial, sin que necesariamente pueda establecerse una relación inmediata y directa con la intervención estética inicial.

De esta manera, el dictamen tendrá una importancia central: la Justicia necesita determinar científicamente qué relación existió entre las intervenciones, el seguimiento médico posterior, las complicaciones que sufrió Luna durante años y su muerte.

Los años de problemas de salud de Silvina Luna

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, luego de permanecer internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Sus problemas de salud se remontaban a las intervenciones estéticas que se había realizado con Lotocki en 2011. Con el paso del tiempo comenzó a sufrir distintas complicaciones, entre ellas elevados niveles de calcio en sangre y problemas renales. En 2014 fue internada por cálculos renales y, desde 2016, necesitó diálisis de manera continua.

La modelo había hablado públicamente en numerosas oportunidades sobre su padecimiento y había señalado a Lotocki por las consecuencias que, según sostenía, habían tenido aquellas intervenciones sobre su salud.

Una pericia realizada en 2025 ya había relacionado el fallecimiento con una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño. Sin embargo, la Justicia consideró necesario profundizar distintos aspectos vinculados específicamente con el seguimiento posterior y las posibilidades terapéuticas que pudieron existir.

La condena contra Aníbal Lotocki y el otro juicio que enfrenta

Lotocki ya fue condenado por las lesiones sufridas por Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa. En febrero de 2022 recibió inicialmente una pena de cuatro años de prisión. Posteriormente, en noviembre de 2023, la Cámara de Casación elevó la condena a ocho años de prisión, incorporó el delito de estafa y fijó en diez años la inhabilitación para ejercer la medicina.

Actualmente, atraviesa otro juicio oral por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, de 50 años, quien falleció luego de una intervención estética realizada en 2021. En ese debate también enfrenta acusaciones vinculadas con las lesiones sufridas por otras pacientes.

Ahora, tres años después de la muerte de Silvina Luna, las conclusiones de la nueva junta médica serán incorporadas al expediente. Su resultado podría convertirse en una pieza fundamental para que la Justicia determine si existe un nexo causal jurídicamente atribuible entre la conducta investigada de Lotocki y el fallecimiento de la modelo.