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Abrió la puerta para recibir un pedido, le arrojaron líquido en la cara y ahora puede perder la vista

Agustina Soledad Rodríguez tiene 25 años y sufrió graves quemaduras en el rostro, cuello y pecho.

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Una joven de 25 años fue atacada en su casa de Pablo Podestá luego de que un hombre le arrojara un líquido en la cara. (Foto: redes sociales).

Una joven de 25 años fue atacada en su casa de Pablo Podestá luego de que un hombre le arrojara un líquido en la cara. (Foto: redes sociales).

Una joven de 25 años sufrió graves quemaduras luego de que un hombre le arrojara un líquido en la cara en su casa de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero. El atacante había golpeado la puerta y dijo que tenía un pedido a nombre de la víctima. Después de la agresión, escapó. El hecho ocurrió el jueves pasado.

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La damnificada fue identificada como Agustina Soledad Rodríguez, mamá de una niña de tres años y trabajadora como manicura. Según relataron familiares de la joven, el hombre se presentó en la vivienda y aseguró que tenía un pedido a su nombre. Agustina se acercó hasta una ventana para atenderlo y, cuando la abrió, el atacante le arrojó un líquido en el rostro, el cuello y el pecho. De acuerdo con la familia, se trataba de ácido.

Agustina Soledad Rodr&iacute;guez, de 25 a&ntilde;os, sufri&oacute; graves quemaduras en el rostro, el cuello y el pecho tras el ataque. (Foto: redes sociales).

Agustina Soledad Rodríguez, de 25 años, sufrió graves quemaduras en el rostro, el cuello y el pecho tras el ataque. (Foto: redes sociales).

Como consecuencia del ataque, Agustina sufrió graves quemaduras y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital. Según informó Primer Plano Online, permanece en terapia intensiva en el Hospital Bocalandro de Loma Hermosa.

Su hermana Jazmín contó a través de las redes sociales que la joven tiene “el 32% de su cuerpo comprometido” y aseguró que existe un alto riesgo de que las lesiones afecten su vista y sus pulmones. “Es una chica sana. Nunca se metió con nadie”, expresó Jazmín.

Tras el ataque, el agresor escapó y permanece prófugo. Personal de la Policía Bonaerense realizó un relevamiento en la zona y trabaja para identificarlo. También busca determinar cómo llegó hasta la vivienda y qué hizo después de la agresión.

Agustina permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Bocalandro de Loma Hermosa. (Foto: hospital Bocalandro).

Agustina permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Bocalandro de Loma Hermosa. (Foto: hospital Bocalandro).

La investigación está a cargo de la fiscal Diana Mayko, titular de la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Martín. Por el momento, la causa fue caratulada como “lesiones graves”.

Uno de los principales puntos de la investigación es determinar el móvil del ataque y si el agresor conocía previamente a la víctima. De acuerdo con Primer Plano, en principio los investigadores habrían descartado que se tratara de un episodio de violencia de género.

El pedido de la familia para encontrar al agresor

Mientras avanza la investigación, la familia de Agustina inició una campaña en redes sociales para pedir información que permita identificar al responsable. En su cuenta de Facebook, Jazmín volvió a referirse a su hermana y escribió: “Mi hermana es una chica sana. Nunca se metió con nadie”.

También habló de su sobrina, quien vivía junto a Agustina y cumplirá cuatro años el próximo sábado. Según contó, la nena presenció las consecuencias del ataque y quedó profundamente afectada. Jazmín aseguró que la menor está “con traumas” después de haber visto a su mamá quemada.

Por favor, necesitamos saber quién fue, necesitamos justicia”, escribió la hermana de la joven. Y cerró el mensaje con un pedido: “Todos por Agustina”.

Familiares y amigos también se sumaron al reclamo. Una allegada identificada como Lú Frutos publicó: “¡Vamos Cucu! Lulu, Cintia, tu mamá, tus hermanos, tu abuela, tus primos, tus cuñados y amigos necesitamos que vuelvas, te exigimos que vuelvas, no podés bajar los brazos ahora!”. “¡Pidan por ella! Y Negrita, peleá un poco más”, agregó.

Otra conocida de la joven pidió colaboración para avanzar con la investigación: “El que tenga información, algún detalle o algo, por favor díganos. Agustina se merece Justicia”.

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