Abrió la puerta para recibir un pedido, le arrojaron líquido en la cara y ahora puede perder la vista

Tras el ataque, el agresor escapó y permanece prófugo. Personal de la Policía Bonaerense realizó un relevamiento en la zona y trabaja para identificarlo. También busca determinar cómo llegó hasta la vivienda y qué hizo después de la agresión.

Agustina permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Bocalandro de Loma Hermosa. (Foto: hospital Bocalandro).

La investigación está a cargo de la fiscal Diana Mayko, titular de la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Martín. Por el momento, la causa fue caratulada como “lesiones graves”.

Uno de los principales puntos de la investigación es determinar el móvil del ataque y si el agresor conocía previamente a la víctima. De acuerdo con Primer Plano, en principio los investigadores habrían descartado que se tratara de un episodio de violencia de género.

El pedido de la familia para encontrar al agresor

Mientras avanza la investigación, la familia de Agustina inició una campaña en redes sociales para pedir información que permita identificar al responsable. En su cuenta de Facebook, Jazmín volvió a referirse a su hermana y escribió: “Mi hermana es una chica sana. Nunca se metió con nadie”.

También habló de su sobrina, quien vivía junto a Agustina y cumplirá cuatro años el próximo sábado. Según contó, la nena presenció las consecuencias del ataque y quedó profundamente afectada. Jazmín aseguró que la menor está “con traumas” después de haber visto a su mamá quemada.

“Por favor, necesitamos saber quién fue, necesitamos justicia”, escribió la hermana de la joven. Y cerró el mensaje con un pedido: “Todos por Agustina”.

Familiares y amigos también se sumaron al reclamo. Una allegada identificada como Lú Frutos publicó: “¡Vamos Cucu! Lulu, Cintia, tu mamá, tus hermanos, tu abuela, tus primos, tus cuñados y amigos necesitamos que vuelvas, te exigimos que vuelvas, no podés bajar los brazos ahora!”. “¡Pidan por ella! Y Negrita, peleá un poco más”, agregó.

Otra conocida de la joven pidió colaboración para avanzar con la investigación: “El que tenga información, algún detalle o algo, por favor díganos. Agustina se merece Justicia”.