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El duro testimonio de la esposa de Cristian Zárate en el juicio contra Aníbal Lotocki: "Lo podrían haber frenado"

Romina Sicoli declaró en el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate, cuestionó la atención médica y pidió una condena ejemplar.

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La mujer declaró ante el tribunal que juzga al cirujano por la muerte del empresario y cuestionó la atención médica que recibió durante y después de la operación. (Foto: captura de pantalla)

La mujer declaró ante el tribunal que juzga al cirujano por la muerte del empresario y cuestionó la atención médica que recibió durante y después de la operación. (Foto: captura de pantalla)

Romina Sicoli, esposa de Cristian Zárate, declaró este miércoles en el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte del empresario. Frente al tribunal, reconstruyó los días previos y posteriores a la cirugía estética a la que se sometió su marido y cuestionó el accionar médico durante todo el proceso. En ese contexto, aseguró que “lo que hizo el asesino de Lotocki lo podrían haber frenado”.

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Durante su declaración, Sicoli sostuvo que Zárate no tenía hábitos que hicieran presumir un deterioro en su estado de salud. “Cristian no tomaba alcohol, no se drogaba, no tomaba medicación, no comía en exceso”, afirmó.


El anestesista declaró no conocer la clínica y que fue convocado para un reemplazo, desvinculándose del equipo habitual de Lotocki. Los cirujanos imputados, por su parte, coincidieron en que Aníbal Lotocki era quien tomaba todas las decisiones, tanto durante la intervención como en el postoperatorio.

Romina Sicoli, viuda de Cristian Zárate, compartió su dolor y descreencia ante la sucesión de operaciones y complicaciones. Cuestionó la falta de reacción ante una situación de riesgo y la realización de una segunda intervención en un lugar sin la infraestructura adecuada, como una Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

El testimonio de la viuda revela la angustia de una noche de sufrimiento para Cristian, con pérdida de sangre y frío, mientras los medicamentos no parecían tener efecto y la atención recibida fue insuficiente. La familia busca justicia por lo que consideran un abandono y una cadena de errores que culminó en la tragedia.

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Sicoli contó que nunca conoció el verdadero alcance de la intervención. “Cristian me dijo que se iba a operar una hernia”, recordó. Agregó además que en algún momento le mencionó una cirugía en el rostro, aunque luego le habló de otro procedimiento.

El día de la operación y las complicaciones posteriores

Sicoli recordó que el 15 de abril de 2021 Zárate ingresó a la clínica acompañado por Pablo, un amigo de la infancia. La mujer explicó que decidió no asistir porque no estaba de acuerdo con la operación. “Entendí que era mejor que vaya con un hombre para que pudiera levantarlo”, manifestó.

Según su relato, su marido fue intervenido en dos oportunidades y las condiciones del lugar donde se realizó el procedimiento eran inadecuadas.

“Ningún médico hizo nada, lo abrieron dos veces en un lugar que no estaba habilitado, no entraba ni una camilla en el ascensor”, afirmó.

La mujer sostuvo además que, de acuerdo con la reconstrucción que logró realizar, Zárate perdió una importante cantidad de sangre y pasó la noche con dolor y frío. También aseguró que la medicación suministrada no lograba aliviarlo.

“Vio todo el tiempo que tenía frío y que se sentía mal, y que perdía sangre”, declaró al referirse a Lotocki. Luego reiteró: “Lo que hizo el asesino de Lotocki lo podrían haber frenado”.

El pedido de condena

En la parte final de su declaración, Sicoli cuestionó distintas versiones sobre la salud de su esposo y rechazó que Zárate padeciera problemas de cirrosis.

“Les pido que hagan algo, que sea esclarecedor”, sostuvo. Luego apuntó contra resoluciones judiciales anteriores y afirmó: “A los jueces anteriores se les escapó y mató a Cristian”.

Por último, pidió una sanción ejemplar para el cirujano: “Les pido que, por favor, tengan una condena ejemplificadora, porque este hombre no puede estar en sociedad”, manifestó.

El proceso judicial

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires. Lotocki enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Zárate, ocurrida después de una cirugía estética realizada en abril de 2021.

Durante la segunda audiencia declararon tres de los imputados. Los profesionales desvincularon su responsabilidad de las decisiones tomadas durante el postoperatorio y señalaron que Lotocki era quien dirigía la intervención. En la primera jornada del debate, el cirujano optó por no declarar.

La acusación sostiene que Zárate fue sometido a una lipoescultura y una dermolipectomía, procedimientos tras los cuales sufrió complicaciones que derivaron en su muerte. El fiscal Pablo Rechini afirmó, entre otros puntos, que Lotocki no habría actuado ante la descompensación del paciente y que habría modificado el parte quirúrgico después del fallecimiento.

En pocas palabras

  • Declaración clave: Romina Sicoli, esposa de Cristian Zárate, declaró en el juicio contra Aníbal Lotocki, cuestionando la atención médica y pidiendo una condena ejemplar.
  • Relato de la cirugía: Sicoli afirmó que su marido fue operado en un lugar no habilitado y que Lotocki no actuó ante las complicaciones, llevando a la pérdida de sangre y al fallecimiento.
  • Pedido de justicia: Sicoli solicitó una condena ejemplificadora para Lotocki, argumentando que "este hombre no puede estar en sociedad" y que los jueces anteriores permitieron la muerte de su esposo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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