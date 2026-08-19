El duro testimonio de la esposa de Cristian Zárate en el juicio contra Aníbal Lotocki: "Lo podrían haber frenado"

Según su relato, su marido fue intervenido en dos oportunidades y las condiciones del lugar donde se realizó el procedimiento eran inadecuadas.

“Ningún médico hizo nada, lo abrieron dos veces en un lugar que no estaba habilitado, no entraba ni una camilla en el ascensor”, afirmó.

La mujer sostuvo además que, de acuerdo con la reconstrucción que logró realizar, Zárate perdió una importante cantidad de sangre y pasó la noche con dolor y frío. También aseguró que la medicación suministrada no lograba aliviarlo.

“Vio todo el tiempo que tenía frío y que se sentía mal, y que perdía sangre”, declaró al referirse a Lotocki. Luego reiteró: “Lo que hizo el asesino de Lotocki lo podrían haber frenado”.

El pedido de condena

En la parte final de su declaración, Sicoli cuestionó distintas versiones sobre la salud de su esposo y rechazó que Zárate padeciera problemas de cirrosis.

“Les pido que hagan algo, que sea esclarecedor”, sostuvo. Luego apuntó contra resoluciones judiciales anteriores y afirmó: “A los jueces anteriores se les escapó y mató a Cristian”.

Por último, pidió una sanción ejemplar para el cirujano: “Les pido que, por favor, tengan una condena ejemplificadora, porque este hombre no puede estar en sociedad”, manifestó.

El proceso judicial

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires. Lotocki enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Zárate, ocurrida después de una cirugía estética realizada en abril de 2021.

Durante la segunda audiencia declararon tres de los imputados. Los profesionales desvincularon su responsabilidad de las decisiones tomadas durante el postoperatorio y señalaron que Lotocki era quien dirigía la intervención. En la primera jornada del debate, el cirujano optó por no declarar.

La acusación sostiene que Zárate fue sometido a una lipoescultura y una dermolipectomía, procedimientos tras los cuales sufrió complicaciones que derivaron en su muerte. El fiscal Pablo Rechini afirmó, entre otros puntos, que Lotocki no habría actuado ante la descompensación del paciente y que habría modificado el parte quirúrgico después del fallecimiento.