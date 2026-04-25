Triple crimen de Florencio Varela: dictaron la falta de mérito para el "Señor Jota" pero confirmaron las preventivas

QEHIGUT7DFB5PKQA2T5QDYFBFY (2) Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen narco.

Las autopsias revelaron detalles estremecedores:

Una de las víctimas murió por estrangulamiento y fractura cervical.

Otra sufrió múltiples fracturas y lesiones incluso post mortem.

La tercera presentó heridas compatibles con tortura.

Pruebas clave y maniobras de encubrimiento

La decisión de la Cámara se basó en un conjunto de pruebas contundentes: testimonios, cámaras de seguridad, peritajes telefónicos y evidencia forense. Además, se comprobó que uno de los vehículos utilizados fue incendiado tras el hecho para borrar rastros.

Los investigadores también detectaron maniobras posteriores para encubrir el crimen, incluyendo intentos de limpiar la escena y coordinar la fuga de algunos implicados.

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Quiénes seguirán detenidos y cómo avanza la causa

Entre los principales acusados que continuarán con prisión preventiva están Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Ibáñez, Miguel Villanueva Silva y Matías Ozorio, señalados como partícipes directos del secuestro y los asesinatos.

En paralelo, la Justicia modificó la situación de otros dos imputados, que quedaron acusados por encubrimiento agravado, al considerar que colaboraron en la alteración de pruebas y en facilitar la fuga, pero no participaron directamente en los crímenes.

El fallo también ratificó embargos millonarios sobre varios de los acusados, en línea con la gravedad del caso y la presunta existencia de una organización detrás de los hechos.

CYVFFMCUCBAFBK5532TLR24W4A La Justicia dictó falta de mérito para "Señor Jota".

Una causa que sigue abierta y suma interrogantes

Aunque la Cámara avanzó con definiciones clave, la investigación continúa. La falta de mérito dictada para “Señor J” no implica su desvinculación definitiva, sino que deja abierta la posibilidad de nuevas pruebas.

El expediente, marcado por la violencia extrema y la complejidad del entramado criminal, sigue en desarrollo y podría tener nuevas derivaciones en las próximas semanas.