Triple crimen de Florencio Varela: dictaron la falta de mérito para el "Señor Jota" pero confirmaron las preventivas

La Cámara Federal de San Martín ratificó la prisión preventiva para seis de los acusados por el brutal triple crimen de Florencio Varela. Además, tomó una decisión clave sobre uno de los imputados más mencionados en la causa.
La Cámara Federal de San Martín ratificó las prisiones de los principales imputados por los homicidios de las jóvenes, pero consideró que faltan pruebas para Joseph Freyser Cubas Zavaleta.
Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley Del Castillo.
La Cámara Federal de San Martín ratificó la prisión preventiva para seis de los acusados por el brutal triple crimen de Florencio Varela. Además, tomó una decisión clave sobre uno de los imputados más mencionados en la causa.
El fallo confirmó que continuarán detenidos los principales sospechosos por los asesinatos de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley Del Castillo, mientras que para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor J”, se dictó falta de mérito por insuficiencia de pruebas, aunque seguirá preso en otra causa.
Según la reconstrucción judicial, las tres jóvenes fueron engañadas el 19 de septiembre de 2025 con la promesa de asistir a una fiesta y trasladadas a una vivienda en Villa Vatteone. Allí fueron privadas de su libertad, sometidas y asesinadas con un nivel de violencia que los jueces calificaron como “crueldad deliberada”.
El tribunal sostuvo que los acusados actuaron de manera coordinada, con roles definidos dentro de una estructura que incluyó traslado, vigilancia, cautiverio y encubrimiento. También remarcó que el crimen estuvo atravesado por violencia de género y métodos de intimidación vinculados al narcotráfico.
La decisión de la Cámara se basó en un conjunto de pruebas contundentes: testimonios, cámaras de seguridad, peritajes telefónicos y evidencia forense. Además, se comprobó que uno de los vehículos utilizados fue incendiado tras el hecho para borrar rastros.
Los investigadores también detectaron maniobras posteriores para encubrir el crimen, incluyendo intentos de limpiar la escena y coordinar la fuga de algunos implicados.
Entre los principales acusados que continuarán con prisión preventiva están Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Ibáñez, Miguel Villanueva Silva y Matías Ozorio, señalados como partícipes directos del secuestro y los asesinatos.
En paralelo, la Justicia modificó la situación de otros dos imputados, que quedaron acusados por encubrimiento agravado, al considerar que colaboraron en la alteración de pruebas y en facilitar la fuga, pero no participaron directamente en los crímenes.
El fallo también ratificó embargos millonarios sobre varios de los acusados, en línea con la gravedad del caso y la presunta existencia de una organización detrás de los hechos.
Aunque la Cámara avanzó con definiciones clave, la investigación continúa. La falta de mérito dictada para “Señor J” no implica su desvinculación definitiva, sino que deja abierta la posibilidad de nuevas pruebas.
El expediente, marcado por la violencia extrema y la complejidad del entramado criminal, sigue en desarrollo y podría tener nuevas derivaciones en las próximas semanas.