El testimonio que podría beneficiar a Ozorio y Pequeño J: "Lo conozco de chico y siempre fue..."

Durante la madrugada, fuerzas policiales realizaron varios allanamientos en la Villa 21-24, uno de ellos en la casa de la abuela de Matías Agustín Ozorio, argentino de 28 años, señalado como mano derecha del supuesto líder narco 'Pequeño J' y actualmente prófugo bajo alerta roja de Interpol. Vecinos entrevistados describieron a Ozorio como un joven trabajador que “siempre fue una buena persona”, mostrándose sorprendidos por su presunta vinculación con el crimen organizado y el triple homicidio investigado.
Durante la madrugada, fuerzas policiales realizaron varios allanamientos en la Villa 21-24, uno de ellos en la casa de la abuela de Matías Agustín Ozorio, argentino de 28 años, señalado como mano derecha del supuesto líder narco 'Pequeño J' y actualmente prófugo bajo alerta roja de Interpol. Vecinos entrevistados describieron a Ozorio como un joven trabajador que “siempre fue una buena persona”, mostrándose sorprendidos por su presunta vinculación con el crimen organizado y el triple homicidio investigado.