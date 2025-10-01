En vivo Radio La Red
Policiales
TRIPLE CRIMEN NARCO

El testimonio que podría beneficiar a Ozorio y Pequeño J: "Lo conozco de chico y siempre fue..."

Un vecino de Matías Ozorio contó detalles inéditos de su vínculo con uno de los acusados por el triple crimen narco.

Durante la madrugada, fuerzas policiales realizaron varios allanamientos en la Villa 21-24, uno de ellos en la casa de la abuela de Matías Agustín Ozorio, argentino de 28 años, señalado como mano derecha del supuesto líder narco 'Pequeño J' y actualmente prófugo bajo alerta roja de Interpol. Vecinos entrevistados describieron a Ozorio como un joven trabajador que “siempre fue una buena persona”, mostrándose sorprendidos por su presunta vinculación con el crimen organizado y el triple homicidio investigado.

En paralelo, se halló un vehículo Fox relacionado con los hechos y se detuvo a Florencia Ibañes tras una entrevista televisiva. Su tío, Sotacuro, también fue arrestado cuando intentaba cruzar a Bolivia. La fiscalía investiga si los detenidos participaron antes, durante o después del asesinato de tres jóvenes mujeres. Según fuentes judiciales citadas en la cobertura, el móvil principal sería una venganza por el robo de casi tres kilos de cocaína.

