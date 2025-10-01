El testimonio que podría beneficiar a Ozorio y Pequeño J: "Lo conozco de chico y siempre fue..."

En paralelo, se halló un vehículo Fox relacionado con los hechos y se detuvo a Florencia Ibañes tras una entrevista televisiva. Su tío, Sotacuro, también fue arrestado cuando intentaba cruzar a Bolivia. La fiscalía investiga si los detenidos participaron antes, durante o después del asesinato de tres jóvenes mujeres. Según fuentes judiciales citadas en la cobertura, el móvil principal sería una venganza por el robo de casi tres kilos de cocaína.



