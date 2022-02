Triple homicidio en Rosario: habla el Secretario de Seguridad de Santa Fe

En este marco, en Equipo de Noticias, entrevistaron a Jorge Bortolozzi, Secretario de Seguridad de Santa Fe quien manifestó su descontento con el sistema judicial, ya que la novia tenía prisión domiciliaria al momento del matrimonio y no la estaba cumpliendo.

"Forma parte del absurdo, de cómo estos delincuentes se aprovechan de las garantías que la ley les brinda", aseguró el secretario.

Para Bortolozzi el sistema judicial les dio un beneficio exhorbitante y protagonizaron una fiesta escandalosa, violando la ley y generando un ambiente propicio para el triple asesinato.

"Hemos encomendado a las fuerzas judiciales y federales, para que logren la captura de estos delincuentes", afirmó Bortolozzi, Secretario de Seguridad de Santa Fe.

Embed

"Estas personas deben ser localizadas en las próximas horas, llama la atención que nadie los haya visto pasar o salir" expresó el secretario en relación a la búsqueda y captura de los recién casados.

Sobre Maximiliano Giménez, quien se presume estaba relacionado con el narcotráfico debido a su rápido ascenso económico, el secretario aseguró que: "la versatilidad que tienen los delincuentes para cambiar de roles y seguir órdenes es tremenda, son mucho más eficientes por momentos que las fuerzas federales o las fuerzas del estado. Como el jugador de fútbol que en cualquier puesto juega bien. La panadería era para cocinar droga, los vehículos para distraer, no cualquiera distrae con ese coche tan caro, para invertirlo también, las construcciones que tenía también, esto debe analizarse. Esto amerita otro análisis a parte del rol que ellos cumplían y que lo cumplían muy bien, sino no hubiera ascendido tan rápido siendo tan joven, el común de los jóvenes no consiguen ese estatus en tan poco tiempo.

El Secretario llamó la atención de los demás organismos del estado para que estén más atentos, como por ejemplo, revisar si la panadería se usaba para hacer pan o para cocinar pasta base. Para Bortolozzi el Estado tenía las herramientas para saber si Maximiliano Giménez lavaba plata o no, si estaba vinculado al narcotráfico.

"Esto es Macondo elevada a la máxima potencia", aseguró el secretario cuando se le preguntó por qué el Patronato de Liberados se quedó sin nafta y no pudo ir a monitorear si Brisa, la novia, seguía o no en su domicilio cumpliendo su prisión domiciliaria.