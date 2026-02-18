Tragedia para el ex Gran Hermano Bam Bam Morais: un incendio arrasó su casa y hubo un milagro

incendio casa Bam Bam Morais 1

“Quería dormir en el cochecito entonces la puse y la llevé cuatro cuadras. Se quedó dormida y cuando vuelvo mi casa estaba prendida fuego. Se prendió literal, empezó con fuego y después explotó. Saltaron vidrios hasta la vereda de enfrente. Se quemó todo”, explicó apesadumbrado.

“La gente de la empresa eléctrica dice que se va a hacer cargo. Esperemos. Me tengo que ir a presentar con mis abogados. Menos mal que no estábamos ahí. Se me eriza la piel de solo pensarlo y que mi hija podía estar ahí. Terrible. Solo mi casa se prendió. En plata perdí una fortuna porque hay un montón de cosas. Tenía todo en la oficina, no solo las cosas materiales, ahorros, tenía todo”, concluyó angustiado.

incendio casa Bam Bam Morais 2

Cuáles son los secretos más hot de Andrea Rincón según el ex Gran Hermano Bam Bam Morais

En pleno revuelo por el regreso de Gran Hermano a la pantalla de Telefe allá por 2022, Esteban Bam Bam Morais, el recordado campeón de la edición 2007, habló una vez más de su experiencia en la casa más famosa del país y sorprendió al ventilar detalles íntimos de una ex compañera: Andrea Rincón.

Invitado a LAM, por América TV, el ex participante no se guardó nada y reveló situaciones que, según contó, ocurrieron frente a todos durante la convivencia. De acuerdo a su relato, Andrea mantenía relaciones sexuales a la vista del resto de los jugadores, aunque esas escenas nunca llegaron a emitirse porque la producción las eliminaba en la edición, al tratarse de un ciclo con perfil “familiar”.

"Andrea vino un día y le dice a Juan (De Antón) ‘che, quiero tener sexo’", recordó Bam Bam, reconstruyendo aquel momento. Y detalló que el entonces participante no estaba del todo convencido: "pero él era un poco más reservado y Andrea dice ‘no, esto es un programa familiar, lo que hagamos no pasa nada, no se va a mostrar’".

bam bam morais.jpg

El ganador de 2007 fue más allá y describió el contexto en el que sucedían esos encuentros: "Pensá que nosotros estábamos comiendo en un lugar y ellos tenían sexo tirados al lado", afirmó sin filtro, dejando en claro que, puertas adentro, la convivencia tenía escenas que el público jamás vio.

Lejos de bajar el tono, Esteban Morais insistió en que nada de eso salió al aire por decisión editorial. "A Andrea no le importaba nada. No salió nada, es un programa con formato familiar y por eso no lo muestran, es más, si vos te tapás y lo simulás, a eso lo muestran más. Si vos te ponés en pelotas al frente de todos, a eso no lo muestran porque no se puede mostrar", explicó, marcando la diferencia entre lo que ocurre en tiempo real y lo que finalmente se emite.

Cabe recordar que Esteban Morais se consagró ganador de Gran Hermano en 2007 tras imponerse en la final frente a Soledad Melli, llevándose un premio de 150 mil pesos y un auto cero kilómetro. Hoy, a casi dos décadas de aquella experiencia, sus revelaciones volvieron a poner el foco en lo que pasa —y lo que no se ve— dentro del reality más famoso de la televisión argentina.