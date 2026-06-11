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Bullrich volvió a cuestionar a Adorni por su declaración patrimonial: "Esto es más que un error"

La jefa del bloque de senadores de LLA criticó una vez más al jefe de Gabinete tras la versión que dio sobre su crecimiento patrimonial. En la previa de la reunión de mesa política, consideró el accionar del funcionario como "una omisión ética".

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Patricia Bullrich cuestionó la explicación del jefe de Gabinete

Patricia Bullrich cuestionó la explicación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni (Foto: archivo).

La jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, cuestionó este jueves la declaración jurada presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al considerar que es "más que un error". Además, consideró que la evasión fiscal que admitió el funcionario es "una omisión ética".

Leé también La declaración jurada de Adorni: Bitcoin, herencias y las correcciones que presentó ante la Oficina Anticorrupción
Adorni presentó eeste miércoles una serie de declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. (Foto: archivo).

En declaraciones formuladas a A24.com antes de participar de la reunión de mesa política convocada en el despacho del jefe de Gabinete, en la Casa Rosada, Bullrich, afirmó que "esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado".

Luego, la exministra advirtió: "Ahora será la Justicia la que tendrá que determinar" la situación judicial de Adorni.

Bullrich fue la última en ingresar este jueves a la Casa Rosada para participar de la reunión de la mesa política, que comenzó a las 14. Convocada por Adorni, del encuentro participaban los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei: Karina Milei, Diego Santilli, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem e Ignacio Devitt.

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Las declaraciones de Bullrich contrastan con los mensajes de apoyo que recibió Adorni del presidente Javier Milei, quien en redes sociales dijo que con la explicación que el jefe de Gabinete dio en una entrevista a La Nación+, dejó en claro que " no robó" y que desmintió las acusaciones en su contra por las que la Justicia lo investiga.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza había sido la primera dirigente del oficialismo que hace un mes salió a reclamar a Adorni que no demore más la presentación de su declaración jurada, tras advertir que la demora perjudicaba al Gobierno ante la opinión pública.

Ante ese reclamo, el propio Milei salió entonces a defender al jefe de Gabinete y anticipó que Adorni tenía todos los papeles listos y en orden para presentarlos de forma inminente. Sin embargo, pasaron más de 30 días hasta que finalmente lo hizo, este miércoles 10 de junio, ante ARCA y la Oficina Anticorrupción.

A pesar de las nuevas diferencias planteadas en torno al caso, Bullrich confirmó que se mantiene alineada a Milei, con quien antes de la reunión de mesa política compartió un cruce de saludos y agradecimientos por el día de su cumpleaños.

Stella Gárnica
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