Bullrich volvió a cuestionar a Adorni por su declaración patrimonial: "Esto es más que un error"

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Las declaraciones de Bullrich contrastan con los mensajes de apoyo que recibió Adorni del presidente Javier Milei, quien en redes sociales dijo que con la explicación que el jefe de Gabinete dio en una entrevista a La Nación+, dejó en claro que " no robó" y que desmintió las acusaciones en su contra por las que la Justicia lo investiga.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza había sido la primera dirigente del oficialismo que hace un mes salió a reclamar a Adorni que no demore más la presentación de su declaración jurada, tras advertir que la demora perjudicaba al Gobierno ante la opinión pública.

Ante ese reclamo, el propio Milei salió entonces a defender al jefe de Gabinete y anticipó que Adorni tenía todos los papeles listos y en orden para presentarlos de forma inminente. Sin embargo, pasaron más de 30 días hasta que finalmente lo hizo, este miércoles 10 de junio, ante ARCA y la Oficina Anticorrupción.

A pesar de las nuevas diferencias planteadas en torno al caso, Bullrich confirmó que se mantiene alineada a Milei, con quien antes de la reunión de mesa política compartió un cruce de saludos y agradecimientos por el día de su cumpleaños.