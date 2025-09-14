En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Puerto Madero
Choque
Accidente vial

Un conductor circulaba a alta velocidad, perdió el control e impactó su Audi contra el Hotel Hilton

La madrugada de este domingo comenzó con un accidente en el barrio porteño de Puerto Madero, cuando un auto chocó contra una de las columnas de la entrada del reconocido hotel Hilton

Un conductor circulaba a alta velocidad

Un conductor circulaba a alta velocidad, perdió el control e impactó su Audi contra el Hotel Hilton

Dos accidentes de tránsito ocurridos en la madrugada de este fin de semana dejaron como saldo heridos leves y daños materiales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los siniestros se produjo frente al Hotel Hilton, en el barrio de Puerto Madero, mientras que el otro se registró en Villa Crespo, cuando una camioneta perdió el control y embistió un auto estacionado y el frente de un comercio.

Leé también Dos hombres fueron baleados a pocas cuadras de distancia y sospechan que los hechos están relacionados
Los investigadores no descartan que ambos crímenes puedan estar vinculados entre sí. (Foto: X / @radiolt10)

Choque en Puerto Madero

El primer hecho tuvo lugar este domingo, alrededor de las 4:30, en la puerta del Hotel Hilton, ubicado en Macacha Güemes 351, entre Olga Cossettini y Juana Manso.

Según informaron fuentes policiales, un vehículo Audi TT color blanco que circulaba a alta velocidad perdió el control e impactó contra una de las columnas de la fachada del hotel.

Embed

En el automóvil viajaban dos hombres, de 20 y 28 años, quienes sufrieron lesiones leves. Fueron asistidos en el lugar por personal del SAME y no fue necesario su traslado a un hospital.

Personal de la Policía de la Ciudad trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad en la zona mientras se realizaban las tareas de asistencia a los lesionados y el retiro del vehículo siniestrado.

Accidente en Villa Crespo

Horas antes, otro episodio similar se había registrado en el barrio porteño de Villa Crespo. Cerca de las 4:30 de la madrugada del sábado, un joven que conducía una camioneta Volkswagen Amarok gris, que circulaba sin patente, perdió el control y chocó contra un auto estacionado, un Volkswagen Vento, y el frente de un negocio ubicado en la esquina de Fitz Roy y Villarroel, a pocas cuadras de la cancha del club Atlanta.

De acuerdo con los testigos, el impacto fue de gran magnitud y provocó daños materiales importantes en el comercio afectado. En el vehículo viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que resultaron ilesos y se negaron a ser asistidos por personal del SAME.

Test de alcoholemia frustrado

La Policía de la Ciudad intervino en el lugar e intentó realizar el test de alcoholemia al conductor en ocho oportunidades, pero no logró completarlo. Según explicaron fuentes oficiales, el joven no sopló con la fuerza suficiente para obtener una medición válida.

Por protocolo, se labraron las actas correspondientes y se procedió a la remoción del vehículo, que quedó secuestrado. La investigación quedó en manos de la Justicia porteña, que deberá determinar si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Puerto Madero Choque
Notas relacionadas
Embarazada saltó de una moto en movimiento para escapar de un ataque de su pareja en Jujuy
La encontraron muerta en una bolsa de basura en la casa de su novio: ¿quién era Solange Sanabria?
La Matanza: detuvieron a dos acusados de balear en la pierna a un joven en Villa Luzuriaga

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar