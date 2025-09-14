Un conductor circulaba a alta velocidad, perdió el control e impactó su Audi contra el Hotel Hilton

En el automóvil viajaban dos hombres, de 20 y 28 años, quienes sufrieron lesiones leves. Fueron asistidos en el lugar por personal del SAME y no fue necesario su traslado a un hospital.

Personal de la Policía de la Ciudad trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad en la zona mientras se realizaban las tareas de asistencia a los lesionados y el retiro del vehículo siniestrado.

Accidente en Villa Crespo

Horas antes, otro episodio similar se había registrado en el barrio porteño de Villa Crespo. Cerca de las 4:30 de la madrugada del sábado, un joven que conducía una camioneta Volkswagen Amarok gris, que circulaba sin patente, perdió el control y chocó contra un auto estacionado, un Volkswagen Vento, y el frente de un negocio ubicado en la esquina de Fitz Roy y Villarroel, a pocas cuadras de la cancha del club Atlanta.

De acuerdo con los testigos, el impacto fue de gran magnitud y provocó daños materiales importantes en el comercio afectado. En el vehículo viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que resultaron ilesos y se negaron a ser asistidos por personal del SAME.

Test de alcoholemia frustrado

La Policía de la Ciudad intervino en el lugar e intentó realizar el test de alcoholemia al conductor en ocho oportunidades, pero no logró completarlo. Según explicaron fuentes oficiales, el joven no sopló con la fuerza suficiente para obtener una medición válida.

Por protocolo, se labraron las actas correspondientes y se procedió a la remoción del vehículo, que quedó secuestrado. La investigación quedó en manos de la Justicia porteña, que deberá determinar si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro.