Policiales
Embarazada
Jujuy
Violencia de género

Embarazada saltó de una moto en movimiento para escapar de un ataque de su pareja en Jujuy

La mujer, de 30 años y con cinco meses de gestación, sufrió graves heridas y permanece internada. La Justicia busca a su novio por violencia de género.

Un grave episodio de violencia de género conmocionó a Palpalá, en la provincia de Jujuy. Una joven de 30 años, que cursa el quinto mes de embarazo, se arrojó de una moto en movimiento para escapar de su pareja durante una presunta agresión, y ahora la Justicia busca al sospechoso.

El hecho ocurrió en la Ruta Nacional 66 a altura de Palpalá, en el barrio 18 de Noviembre, cuando la mujer y su novio circulaban en una motocicleta Gilera Smash, según informó el diario El Tribuno.

Durante el trayecto, la pareja comenzó a discutir y el conductor realizó maniobras en zigzag y golpeó el tambor de la moto para intimidarla, hasta que la víctima decidió arrojarse al asfalto para salvar su vida.

Tras caer violentamente sobre el pavimento, la mujer pidió auxilio y fue asistida por dos hombres que pasaban por el lugar. En ese momento, el agresor detuvo la moto, arrojó botellas de vidrio contra los testigos y escapó a pie.

palpala
Ruta Nacional 66 a altura de Palpal&aacute;.&nbsp;

Ruta Nacional 66 a altura de Palpalá.

La Policía llegó minutos después y convocó a personal del SAME, que constató que la víctima tenía heridas de consideración, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil para una mejor evaluación y permaneciendo internada en estado reservado.

La Justicia busca al agresor

Por otro lado, el ciclomotor fue trasladado a la unidad policial en calidad de secuestro, dándose intervención a la fiscalía y al Juzgado especializado en Violencia de Género.

El ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación intervino en el caso y fue quien ordenó el secuestro de la motocicleta, que quedó a resguardo en la Comisaría 51°. En paralelo, el Juzgado especializado en Violencia de Género dictó la orden de captura del sospechoso, quien continúa prófugo.

