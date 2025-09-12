Embarazada saltó de una moto en movimiento para escapar de un ataque de su pareja en Jujuy.

palpala Ruta Nacional 66 a altura de Palpalá.

La Policía llegó minutos después y convocó a personal del SAME, que constató que la víctima tenía heridas de consideración, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil para una mejor evaluación y permaneciendo internada en estado reservado.

La Justicia busca al agresor

Por otro lado, el ciclomotor fue trasladado a la unidad policial en calidad de secuestro, dándose intervención a la fiscalía y al Juzgado especializado en Violencia de Género.

El ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación intervino en el caso y fue quien ordenó el secuestro de la motocicleta, que quedó a resguardo en la Comisaría 51°. En paralelo, el Juzgado especializado en Violencia de Género dictó la orden de captura del sospechoso, quien continúa prófugo.