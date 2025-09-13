Dos hombres fueron baleados a pocas cuadras de distancia y sospechan que los hechos están relacionados

Los agentes también comenzaron a rastrear posibles testigos y revisan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido previo de la víctima.

Captura

Segundo ataque: un hombre baleado en su propia quinta

Horas antes del hallazgo, la Policía había recibido un aviso sobre un ataque armado en una quinta cercana. Allí, Francisco Villagoy, de unos 40 años, fue alcanzado por varios disparos cuando se encontraba dentro de su propiedad.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen de Santa Fe, donde quedó internado en estado grave. La secuencia generó alarma en la zona, ya que el ataque se produjo dentro de su vivienda, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada.

Posible conexión entre los dos hechos

Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial, los investigadores trabajan sobre la posibilidad de que ambos episodios estén vinculados. No descartan que los ataques respondan a una disputa personal o económica, aunque aún no se confirmó el móvil del crimen.

La violencia y la proximidad de los hechos alimentan las sospechas de una conexión directa entre las víctimas. “Estamos en pleno proceso de recolección de pruebas y testimonios. No podemos descartar ninguna línea de investigación”, señalaron fuentes policiales.

Hipótesis bajo análisis

Disputa personal o venganza: ambos hechos podrían estar relacionados con conflictos privados.

Problemas económicos o deudas: la violencia de los ataques refuerza esta posibilidad.

Accionar de terceros con un objetivo común: la proximidad temporal y geográfica sugiere que podrían ser parte de un mismo plan.

A medida que avanza la investigación, se espera que el análisis de cámaras de seguridad cercanas aporte más claridad.

El impacto en la comunidad de Sauce Viejo

Los vecinos de Sauce Viejo quedaron conmocionados tras conocerse el doble crimen. En un municipio que ha visto crecer los índices de violencia en los últimos meses, estos hechos refuerzan la preocupación por la inseguridad en Santa Fe.

Muchos habitantes expresaron su miedo a través de redes sociales, reclamando mayor presencia policial y medidas de prevención. Mientras tanto, las autoridades intensificaron los patrullajes en la zona para dar tranquilidad a los vecinos.