La Matanza: detuvieron a dos acusados de balear en la pierna a un joven en Villa Luzuriaga

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza encabezó la investigación, que incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos y rastreo de vehículos. Gracias a estas tareas se logró identificar la moto usada en el ataque y a sus ocupantes.

Quiénes son los detenidos

Con esas pruebas, el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de la jueza Castillo, y la UFI N°11 de la fiscal Sánchez, emitieron órdenes de allanamiento y detención. Los procedimientos resultaron en la detención de C.G.M., de 29 años, y M.M.O., de 25, y el secuestro de cuatro teléfonos celulares que serán peritados.

La investigación policial permitió identificar a los sospechosos y recuperar pruebas clave para la causa.

Ambos quedaron a disposición de la fiscalía, que continuará con las diligencias judiciales para esclarecer el hecho.

Otra detención en La Matanza: amenazas a la Embajada de Israel

En otro operativo, un hombre de 42 años y nacionalidad italiana fue detenido en Ramos Mejía por su presunta vinculación con amenazas dirigidas a la Embajada de Israel y a la comunidad judía en la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación comenzó tras una llamada anónima a la sede diplomática, en la que un individuo lanzó mensajes de odio y expresó frases como “son todos unos genocidas”.

El operativo fue realizado por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), bajo orden del Juzgado Federal N°4 a cargo de Ariel Lijo.

Durante el allanamiento en una vivienda de la calle Ecuador al 1500, los agentes secuestraron un celular, una computadora de escritorio, una notebook, un pendrive, libros sobre anarquismo y una camiseta con consignas anti derecha. El detenido quedó a disposición de la Justicia acusado por el delito de amenazas.