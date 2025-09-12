En vivo Radio La Red
La Matanza: detuvieron a dos acusados de balear en la pierna a un joven en Villa Luzuriaga

Los sospechosos habrían atacado a la víctima desde una moto y huyeron sin detenerse. Fueron arrestados tras varios allanamientos y están acusados de tentativa de homicidio.

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas por estar acusados de disparar contra un joven de 23 años y herirlo en la pierna durante un ataque armado en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. El hecho ocurrió el pasado 3 de agosto, y los sospechosos fueron arrestados tras varios allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de una causa por tentativa de homicidio agravado.

La víctima, identificada como A.F.A., estaba con un grupo de amigos en la esquina de avenida Cristianía y Briux cuando dos motociclistas armados pasaron y abrieron fuego. Uno de los disparos le impactó en una pierna, y el joven debió ser trasladado al hospital zonal, donde fue atendido y quedó fuera de peligro.

Según se observa en un video de cámaras de seguridad, los agresores pasaron en moto sin detenerse. El acompañante disparó a quemarropa y, tras herir a la víctima, ambos escaparon sin frenar ni regresar a la escena.

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza encabezó la investigación, que incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos y rastreo de vehículos. Gracias a estas tareas se logró identificar la moto usada en el ataque y a sus ocupantes.

Quiénes son los detenidos

Con esas pruebas, el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de la jueza Castillo, y la UFI N°11 de la fiscal Sánchez, emitieron órdenes de allanamiento y detención. Los procedimientos resultaron en la detención de C.G.M., de 29 años, y M.M.O., de 25, y el secuestro de cuatro teléfonos celulares que serán peritados.

La investigación policial permitió identificar a los sospechosos y recuperar pruebas clave para la causa.

Ambos quedaron a disposición de la fiscalía, que continuará con las diligencias judiciales para esclarecer el hecho.

Otra detención en La Matanza: amenazas a la Embajada de Israel

En otro operativo, un hombre de 42 años y nacionalidad italiana fue detenido en Ramos Mejía por su presunta vinculación con amenazas dirigidas a la Embajada de Israel y a la comunidad judía en la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación comenzó tras una llamada anónima a la sede diplomática, en la que un individuo lanzó mensajes de odio y expresó frases como “son todos unos genocidas”.

La investigación policial permitó identificar a los sospechosos y recuperar pruebas clave para la causa.

El operativo fue realizado por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), bajo orden del Juzgado Federal N°4 a cargo de Ariel Lijo.

Durante el allanamiento en una vivienda de la calle Ecuador al 1500, los agentes secuestraron un celular, una computadora de escritorio, una notebook, un pendrive, libros sobre anarquismo y una camiseta con consignas anti derecha. El detenido quedó a disposición de la Justicia acusado por el delito de amenazas.

