A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
MUY FUERTE

Apareció el video del dramático accidente de Thiago Medina con su moto

Thiago Medina se encuentra en grave estado tras un tremendo choque que sufrió en Moreno. El video con el momento del impacto.

14 sept 2025, 08:02
Apareció el video del dramático accidente de Thiago Medina con su moto
Apareció el video del dramático accidente de Thiago Medina con su moto

Apareció el video del dramático accidente de Thiago Medina con su moto

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), se encuentra en grave estado luego de chocar con su moto el viernes por la noche en Moreno.

Y en las últimas horas, comenzó a circular un video viral sobre el accidente de Thiago. Se trata de un pequeño fragmento difundido por El portal de Moreno, Semanario Actualidad. Allí, según detallan, se puede ver cómo se dio el accidente que protagonizó el ex Gran Hermano.

Leé también

La conmovedora actitud de Romina Uhrig al enterarse del fuerte accidente de Thiago Medina

La conmovedora actitud de Romina Uhrig al enterarse del grave accidente de Thiago Medina

Las imágenes muestran el dramático momento del impacto de la moto donde circulaba el ex de Daniela Celis con el auto en cuestión.

En el video en cuestión explican que el accidente ocurrió en la intersección de la avenida San Martín (Ruta 7) con la calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno.

Según contaron, debido al fuerte golpe del choque, Thiago salió volando por arriba del coche. En tanto, se pudo saber, de acuerdo al informe policial, que el automóvil era conducido por un hombre de 40 años identificado como José Fernando Córdoba.

Tras el accidente, Medina fue trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) e ingresado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en estado crítico.

Embed

Qué dice el parte médico de Thiago Medina tras el accidente

“Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno”, dice el comienzo del comunicado sobre la salud de Thiago Medina.

"El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado", continúa.

"Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica", concluye el comunicado emitido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Thiago Medina (1) (1)

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Thiago Medina

Lo más visto