La conmovedora actitud de Romina Uhrig al enterarse del fuerte accidente de Thiago Medina

“Sé que toda la gente de todos los trabajos que tuvo Thiago en la tele estuvo superpreocupados y ocupándose cada uno de lo que podía”, señaló Ariel.

Thiago Medina

Cuál fue la reacción de Daniela Celis al grave accidente de Thiago Medina

Daniela Celis, su expareja y madre de Laia y Aimé, hijas que tienen en común, fue una de las más afectadas por el grave accidente que sufrió Thiago Medina.

La ex participante de Gran Hermano se mostró abatida desde el primer momento en que se enteró de la noticia. Su angustia quedó reflejada minuto a minuto en el parte médico del joven.

En un video de Crónica TV se la ve saliendo del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno abrazada a Camila Deniz, y pocos metros después rompe en llanto, evidenciando el dolor que atraviesa por la situación.

Cuando LAM (América TV) dio a conocer la noticia Celis tuvo una conversación con Pepe Ochoa y allí enfatizó en que no se deje de pedir cadena de oración: "Traté de chequearlo con Dani y, literalmente, sus palabras fueron: 'Recen mucho, hagamos cadena de oración'".