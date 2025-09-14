A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
GESTO

La conmovedora actitud de Romina Uhrig al enterarse del fuerte accidente de Thiago Medina

Al enterarse de la terrible noticia, Romina Uhrig tuvo un gran gesto y utilizó sus influencias para ayudar a Thiago Medina. Enterate.

14 sept 2025, 09:32
La conmovedora actitud de Romina Uhrig al enterarse del grave accidente de Thiago Medina
La conmovedora actitud de Romina Uhrig al enterarse del grave accidente de Thiago Medina

La conmovedora actitud de Romina Uhrig al enterarse del grave accidente de Thiago Medina

La salud de Thiago Medina, exparticipante del exitoso reality Gran Hermano, atraviesa horas críticas tras el grave accidente en moto ocurrido el viernes por la noche en Francisco Álvarez, Moreno, que obligó a su internación y a una intervención quirúrgica inmediata en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Ante la preocupación por el siniestro vial que protagonizó el joven de 22 años, varios exconcursantes del reality de Telefe usaron sus redes para pedir una cadena de oración por su amigo y compañero.

Pero en una nota con TN Show, Ariel Ansaldo contó que la primera en enterarse de la noticia fue Romina Uhrig.A la primera que le avisaron fue a Romi, apenas ocurrió el accidente”, reveló “Big Ari”.

Y al enterarse de la fuerte noticia, la exdiputada tuvo un gran gesto y utilizó sus influencias para ayudar a Thiago: “Romi empezó a hacer gestiones, a hacer llamados a toda la gente conocida. Sé que llamó a un ministro de salud y demás para ocuparse.

“Sé que toda la gente de todos los trabajos que tuvo Thiago en la tele estuvo superpreocupados y ocupándose cada uno de lo que podía”, señaló Ariel.

Thiago Medina

Cuál fue la reacción de Daniela Celis al grave accidente de Thiago Medina

Daniela Celis, su expareja y madre de Laia y Aimé, hijas que tienen en común, fue una de las más afectadas por el grave accidente que sufrió Thiago Medina.

La ex participante de Gran Hermano se mostró abatida desde el primer momento en que se enteró de la noticia. Su angustia quedó reflejada minuto a minuto en el parte médico del joven.

En un video de Crónica TV se la ve saliendo del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno abrazada a Camila Deniz, y pocos metros después rompe en llanto, evidenciando el dolor que atraviesa por la situación.

Cuando LAM (América TV) dio a conocer la noticia Celis tuvo una conversación con Pepe Ochoa y allí enfatizó en que no se deje de pedir cadena de oración: "Traté de chequearlo con Dani y, literalmente, sus palabras fueron: 'Recen mucho, hagamos cadena de oración'".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Romina Uhrig Thiago Medina Gran Hermano

Lo más visto