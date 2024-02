Un elemento llamativo y unas sandalias podrían arrojar luz sobre el crimen del country de Pilar

Las lesiones descritas por la médica son varios surcos de ahorcadura delgados, como si hubiera habido "tira y aflojes", y lesiones de defensa, que también son compatibles con que la víctima luchó e intentó aflojarse el lazo con el que lo estrangulaban.

Roberto Eduardo Wolfenson Band era ingeniero electrónico y tenía 71 años.

En ese sentido, el protocolo de autopsia describe lesiones cortantes en la palma y en cuatro de los dedos de la mano izquierda que tienen entre 0,5 y 1 milímetros de profundidad.

Una fuente judicial reveló que la autopsia también detalla que "hay un corte grande en la nuca, de unos 7 centímetros de largo", que ahora se investiga si fue producido por el mismo elemento fino y filoso con el que lo estrangularon o con otro tipo de elemento.

También hay golpes en la cara, más precisamente en una ceja, la frente y hasta un corte en un pómulo, un fuerte golpe en la nariz y un corte interior producto de otro golpe en la boca, con una lesión en la parte interna de una de las mejillas.

Un pelo y unas sandalias: un detalle revelador

Según los investigadores, Wolfenson estaba vestido de la misma forma en la que lo describió la empleada doméstica cuando lo vio el jueves pasado, con una chomba anaranjada, pantalón tipo jogging azulado y con unas sandalias Crocs.

Un detalle revelado a Télam por uno de los investigadores es que "las Crocs estaban apoyadas arriba de las piernas de la víctima", por lo que ahora el fiscal intenta establecer si así las dejó el asesino, o si alguien manipuló la escena o el cuerpo antes de la llegada de los peritos.

En relación con la posición en la que el primer médico halló el cadáver, una fuente precisó que Wolfenson apareció tirado en el dormitorio de servicio, "boca arriba, contra un rincón y con la cabeza abajo de un radiador".

Por otro lado, la Policía Científica tomó de la escena un pelo largo como parte del protocolo. Fue encontrado minutos antes de que un médico legista dijera que el hombre había muerto por causas naturales, según informó el diario Clarín.

Los últimos en ver a Wolfenson

En tanto, fuentes judiciales indicaron a la agencia Télam que el fiscal de la causa, Germán Camafreita, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Pilar, tomó declaración testimonial al piletero que trabajó ese mismo viernes del hallazgo del cadáver del ingeniero.

Según le dijo al fiscal, ese día llegó entre las 8.35 y 8.45 y que trabajó durante 25 minutos en la pileta, creyendo que no había nadie en la propiedad, porque no vio, ni escuchó nada y no se cruzó con ninguna persona.

En tanto, también declaró el jardinero, quien explicó que la última vez que estuvo en la propiedad donde se cometió el crimen fue el miércoles 21 de este mes.

El fiscal tomó declaración testimonial al piletero que trabajó ese mismo viernes del hallazgo del cadáver del ingeniero (Foto: archivo).

Los pesquisas establecieron que el viernes 23 pasado ninguna persona ingresó al country La Delfina con autorización de Wolfenson, lo que para los investigadores puede indicar que el homicida estaba dentro del country o que engañó a la guardia e ingresó a otro lote.

Uno de los ejes de la pesquisa es tratar de confirmar si Wolfenson recibió alguna visita el día previo al hallazgo de su cadáver, tal como le anunció a su empleada doméstica.

El dato surgió de la declaración testimonial de la mujer que, en principio, fue la última persona en verlo con vida el jueves pasado por la tarde, cuando como todas las semanas fue a trabajar al domicilio.

Qué declaró la viuda de Wolfenson

El fiscal Camafreita se entrevistó ayer con la viuda de Wolfenson en la casa donde ocurrió el crimen, el lote 397 de La Delfina, y más temprano con uno de los hijos y otros allegados y testigos.

La mujer aclaró que había hablado por última vez con su marido el miércoles 21 -cuando ella estaba de viaje-, que luego intercambiaron algunos mensajes con fotos por un regalo y que la última vez que tuvo contacto vía WhatsApp fue el jueves 22, cuando él le preguntó por un tema de la casa, cuando estaba la empleada.