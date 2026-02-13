La desesperada carta que dejó el soldado antes de suicidarse en la Quinta de Olivos: "Lamento, mamá..."

La carta a su madre

“Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más. Te quiero mucho. A ambos”, escribió el joven de 21 años en el mensaje dirigido a su familia.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 16 de diciembre, cuando el soldado cumplía funciones de custodia en áreas presidenciales. En otro fragmento agradeció a la fuerza y volvió a disculparse: “Gracias a todos los del Ejército por darme esta oportunidad de estar en sus filas. Gracias a todos. Lo lamento mucho”.

nota soldado 2

“Si no dije nada, es porque no quería darles problemas a nadie más, ni a mi familia ni al ejército. No es una muerte honorable, sino más bien patética. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así por una app de citas”, lamentó el joven en su carta de despedida, de acuerdo con lo leído por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

En los últimos días, el Gobierno nacional y la Justicia Federal difundieron los resultados de una investigación sobre una organización dedicada a extorsiones y estafas digitales que operaba desde cárceles bonaerenses y que tuvo entre sus víctimas a Gómez.

nota soldado

La carta hallada en poder del soldado permitió dimensionar el impacto del hostigamiento. En uno de sus párrafos centrales escribió: “¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? Y esa app, y a partir de esa app, estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada, porque supuestamente, si les pagaba para que se solucionara, esto parece ser estafa, porque solo piden más y más plata. Pero bueno, esos policías son más corruptos que otra cosa. Me dejaron con muchas deudas, pero bueno, ya no importa, ya nada importa. Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo, y eso me aterra”, leyeron los funcionarios.





La estafa con la app de citas

La maniobra comenzaba con un perfil falso en la aplicación “evermatch” bajo el nombre Julieta Ayelén Cardozo, seguido por la aparición de una supuesta madre indignada y un audio intimidante. Luego intervenía un hombre que fingía ser agente de la Policía de la Ciudad, quien afirmaba que existía una denuncia y que debía pagar para evitar consecuencias penales. Para reforzar el engaño, los estafadores usaban la identidad real de un policía cuya documentación había sido robada.

presos caso soldado

Según la investigación, los delincuentes enviaban imágenes genéricas sin mostrar rostros y mantenían conversaciones destinadas a generar confianza antes de activar la extorsión.

La causa permitió identificar a varios integrantes de la organización, entre ellos un hombre apodado “Nahuel Contti”, detenido en la Unidad 36 de Magdalena; Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad 26 de Olmos; y Mauricio José Duarte Arecó, también preso en Magdalena, quienes coordinaban las maniobras desde prisión. También se detuvo a colaboradores externos que recibían el dinero. En total hubo siete arrestos.