Cinthia Fernández se le plantó a Moria Casán tras el cruce en vivo: "No voy a dejarme pisotear"

Este martes, la tensión volvió a explotar cuando Cinthia se quebró en pleno vivo del programa de Moria al hablar de las críticas que viene recibiendo tras su enfrentamiento con Elba Marcovecchio.

Visiblemente afectada, la panelista expresó su angustia por los cuestionamientos a su trabajo y no pudo contener las lágrimas, dejando en evidencia que la presión mediática y los cruces constantes ya le están pasando factura.

Entre internas, frases filosas y emociones a flor de piel, el conflicto con Moria suma capítulos y promete seguir dando que hablar.

Cuál fue la pregunta que le hizo Moria Casán a Cinthia Fernández que la hizo llorar en pleno vivo

En medio del debate, Moria Casán tomó la palabra para hacer un análisis directo sobre el presente de Cinthia Fernández y puso el foco en la influencia de Roberto Castillo, su pareja y abogado. “Siento que estás muy condicionada por tu enamoramiento con Castillo y no te estoy cuestionando esto”, lanzó la conductora sin vueltas. Incluso fue más allá al marcar una actitud que, según ella, se repite: “Generalmente cuando uno te ve, estás mirando todo el tiempo el teléfono”.

Lejos de quedarse callada, Fernández respondió con firmeza y dejó en claro cómo vive ese momento personal y laboral. “No me siento cooptada, me siento que soy una persona que quiero evolucionar. Eso es un problema para muchas personas”, sostuvo. Y agregó, con tono sincero: “Es muy injusto, loco. No tengo otro medio que laburar acá. Porque hoy tengo que mantener mi casa. Pero estoy segura que el día que tenga otro medio, lo voy a jugar y lo voy a disfrutar”.

Minutos después, la propia Moria salió a bancarla públicamente y destacó su personalidad fuerte frente a las críticas. “Sos peleadora, sos picante, sos petardista. Eso es lo que le molesta, que no te pueden voltear”, expresó.

Para cerrar, la conductora reflexionó sobre lo que implica estar permanentemente bajo la mirada pública. “Uno está muy expuesto. Imaginate que acá estás con esa cámara, que para todo el mundo es un freno, y para nosotros es avanzar. Entonces, si no tenés cintura para avanzar y hacer esto, chocás todo el tiempo. Es mucha exposición, te está juzgando todo el mundo”.

