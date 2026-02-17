Cinthia Fernández se le plantó a Moria Casán tras el cruce en vivo: "No voy a dejarme pisotear"

Luego del fuerte momento al aire, Cinthia Fernández rompió el silencio en una nota con SQP (América TV) y habló sin vueltas sobre el cruce que protagonizó, este martes, con Moria Casán en La mañana con Moria (El Trece).
Ver las ultimas noticias en a24.com
Cinthia Fernández rompió el silencio tras su cruce con Moria Casán, se plantó y dejó en claro que no piensa dejarse pasar por arriba, en medio de un clima cada vez más tenso en el programa. Qué más dijo.
Luego del fuerte momento al aire, Cinthia Fernández rompió el silencio en una nota con SQP (América TV) y habló sin vueltas sobre el cruce que protagonizó, este martes, con Moria Casán en La mañana con Moria (El Trece).
Cuando le preguntaron cómo está hoy su relación con la diva, Cinthia fue clara y marcó límites: “Todo bien pero yo no tengo porque dejarme pisotear por más que una figura tenga más trayectoria, yo se lo puedo decir con respeto por más que sea la conductora no tengo por qué dejarme pisotear”.
El conflicto se había encendido luego de que Moria hiciera referencia a supuestos dichos de la panelista en una nota con Intrusos (América TV), donde se insinuaba que Fernández no querría compartir panel con Nancy Pazos. Fiel a su estilo frontal, la One lanzó al aire que “si se quiere ir que se vaya”, apuntando directamente contra Cinthia.
Ante eso, la bailarina y mediática salió a aclarar su postura: “Nunca labure con Nancy Pazos, escucho de oído en los camarines por mis ex compañeras que dicen que es una persona muy difícil de convivir pero no lo sé, no labure con ella y si no me gusta me iré”.
Este martes, la tensión volvió a explotar cuando Cinthia se quebró en pleno vivo del programa de Moria al hablar de las críticas que viene recibiendo tras su enfrentamiento con Elba Marcovecchio.
Visiblemente afectada, la panelista expresó su angustia por los cuestionamientos a su trabajo y no pudo contener las lágrimas, dejando en evidencia que la presión mediática y los cruces constantes ya le están pasando factura.
Entre internas, frases filosas y emociones a flor de piel, el conflicto con Moria suma capítulos y promete seguir dando que hablar.
En medio del debate, Moria Casán tomó la palabra para hacer un análisis directo sobre el presente de Cinthia Fernández y puso el foco en la influencia de Roberto Castillo, su pareja y abogado. “Siento que estás muy condicionada por tu enamoramiento con Castillo y no te estoy cuestionando esto”, lanzó la conductora sin vueltas. Incluso fue más allá al marcar una actitud que, según ella, se repite: “Generalmente cuando uno te ve, estás mirando todo el tiempo el teléfono”.
Lejos de quedarse callada, Fernández respondió con firmeza y dejó en claro cómo vive ese momento personal y laboral. “No me siento cooptada, me siento que soy una persona que quiero evolucionar. Eso es un problema para muchas personas”, sostuvo. Y agregó, con tono sincero: “Es muy injusto, loco. No tengo otro medio que laburar acá. Porque hoy tengo que mantener mi casa. Pero estoy segura que el día que tenga otro medio, lo voy a jugar y lo voy a disfrutar”.
Minutos después, la propia Moria salió a bancarla públicamente y destacó su personalidad fuerte frente a las críticas. “Sos peleadora, sos picante, sos petardista. Eso es lo que le molesta, que no te pueden voltear”, expresó.
Para cerrar, la conductora reflexionó sobre lo que implica estar permanentemente bajo la mirada pública. “Uno está muy expuesto. Imaginate que acá estás con esa cámara, que para todo el mundo es un freno, y para nosotros es avanzar. Entonces, si no tenés cintura para avanzar y hacer esto, chocás todo el tiempo. Es mucha exposición, te está juzgando todo el mundo”.