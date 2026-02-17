Feroz tiroteo en La Matanza: un chofer de aplicación se enfrentó a los ladrones que intentaron robarle

Embed

Dentro del vehículo viajaban dos pasajeras que estaban por finalizar el recorrido. Al advertir la situación, se agacharon para protegerse. Tanto ellas como el conductor resultaron ilesos, pese a la violencia del episodio.

El delincuente, en cambio, fue alcanzado por al menos un disparo. Tras el tiroteo, escapó corriendo mientras su cómplice huyó en el auto en el que habían llegado. La secuencia fue breve, pero suficiente para que vecinos alertaran a la Policía y se activara un operativo en la zona.

La clave del caso: el sospechoso llegó herido a un hospital

Horas después, la investigación dio un giro. Personal policial detectó el ingreso de un hombre con una herida de bala en el Hospital Simplemente Evita.

El sujeto aseguró haber sido víctima de un robo, pero las contradicciones en su relato y el cruce de datos con el hecho ocurrido en Laferrere despertaron sospechas. Tras cotejar la información, los investigadores determinaron que se trataba del mismo individuo que había intentado asaltar al conductor de la app.

Con esa evidencia, los efectivos avanzaron con un allanamiento en el lugar donde el sospechoso se refugiaba. Allí secuestraron el vehículo presuntamente utilizado en el intento de robo, además de la ropa que llevaba durante el enfrentamiento, la cual presentaba orificios de bala y manchas de sangre.

asi-quedo-la-ventanilla-del-auto-tras-el-tiroteo-foto-gentileza-ministerio-de-seguridad-pba-VVCLMQIADJCE3IF5RZLF2T6VL4 Así quedó la ventanilla del auto tras el tiroteo. (Foto: gentileza Ministerio de Seguridad PBA)

Detención y antecedentes del acusado

El hombre, de 34 años, quedó detenido acusado de tentativa de robo agravado con arma de fuego. Según fuentes de la investigación, había recuperado la libertad hacía apenas cinco meses tras cumplir una condena por robo automotor y tentativa de homicidio.

La causa quedó a cargo de la fiscalía descentralizada correspondiente y es investigada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En paralelo, los investigadores continúan trabajando para identificar al segundo sospechoso que logró escapar tras el tiroteo.

ientras tanto, el chofer destacó que actuó para proteger su vida y la de sus pasajeras, que vivieron momentos de extrema tensión durante el intento de robo.