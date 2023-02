Un hombre desapareció en una reserva y hallaron su cuatriciclo destrozado: el pedido de su esposa

La zona tiene nula cobertura de telefonía móvil y el hombre no daba señales de su paradero. En este marco, sus allegados realizaron una denuncia para contar con la colaboración de la Policía, según consignó el medio El Patagónico.

desaparecido chubut diego barría.jpg

La investigación fue tomada por la División Búsqueda de Personas, que dispuso un despliegue de agentes en la zona. Del operativo participaron personal de la Montada, del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada, agrupaciones civiles de 4×4 y amigos del desaparecido.

A partir del rastrillaje se logró ubicar un cuatriciclo que cumple con las características del rodado y el casco del desaparecido, pero no hallaron rastros del sujeto. Lo llamativo es que el vehículo estaba destruido, al igual que el casco, dando indicios de que su conductor pudo haber sufrido un grave accidente.

Búsqueda en Chubut: el desesperado pedido de la esposa

“Sólo una señal para poder encontrarte, por favor. Dale mi loco, no me dejes, ruego a Dios que aparezcas pronto. Acá estoy esperándote. No me asustes así”, expresó en Facebook Virginia, la esposa del desaparecido.

“Te escuché acelerar toda la noche con la ilusión de que volvías a casa. ¿A dónde estás, mi mañoso?”, escribió junto a una foto del hombre.

Diego Alejandro Barría mide 1. 85 cm, es robusto, de cabello corto castaño tipo lacio, de tes trigueña y ojos color café. Cuando desapareció vestía unas botas color naranjas, un jogging negro marca Fox, una remera y una campera blanca con identificación del trabajo “Viento del sur”. Además, llevaba una mochila.

Cualquier información solicitan comunicarse al 2974082600.