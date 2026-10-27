Un jubilado atropelló a un adolescente mientras corría una picada: el video

Ante la demora de la ambulancia, el chico fue trasladado al hospital local con la ayuda de los Bomberos Voluntarios. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente lo derivaron al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.

El conductor quedó detenido

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 descentralizada de Presidente Perón tomó intervención en el caso y ordenó la detención de Monteferrante por el delito de lesiones culposas agravadas. Además, solicitó que fuera presentado en la primera audiencia judicial.

En el marco de la investigación, los efectivos secuestraron la bicicleta del adolescente, el Audi Q7 y un Peugeot 408 Allure.

Debido a la gravedad de las lesiones, el adolescente fue derivado posteriormente al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas. (Foto: captura de pantalla)

La explicación de Jorge Castillo sobre el vehículo

El Audi Q7 quedó vinculado a una disputa por su titularidad y recuperación. Jorge Castillo, conocido como “El Rey de la Salada”, sostuvo que la camioneta había sido vendida entre 2017 y 2018 a un hombre llamado Gustavo Rojas, quien murió durante la pandemia.

Según explicó Castillo, la operación no llegó a completarse y todavía existe un conflicto por la recuperación del vehículo.

El empresario también se refirió a una disputa por un departamento que le había vendido a Rojas. De acuerdo con su versión, nunca terminó de cobrar la propiedad ni se concretó la transferencia.

“Yo se lo vendí, pero éramos amigos. Le vendí el departamento y nunca lo pagó ni lo transfirió. También está eso, hay denuncia penal para recuperar el vehículo”, remarcó.