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Accidente en Guernica

Un jubilado atropelló a un adolescente mientras corría una picada: el video

El chico, de 14 años, sufrió una grave herida en la cabeza tras el choque entre un Audi Q7 y su bicicleta en Presidente Perón. Fue trasladado al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas y el conductor quedó detenido. El vehículo está registrado a nombre de la esposa de Jorge Castillo, conocido como “El Rey de la Salada”.

Un hombre de 68 años atropelló a un adolescente mientras corría una picada. (Foto: captura de video)

Un hombre de 68 años atropelló a un adolescente mientras corría una picada. (Foto: captura de video)

Un adolescente de 14 años sufrió una grave herida en la cabeza al ser atropellado por un Audi Q7 en Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón, el domingo 25 de octubre. El conductor, Miguel Ángel Monteferrante, de 68 años, quedó detenido por lesiones culposas agravadas.

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El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad y, según la información del caso, el vehículo está a nombre de la esposa de Jorge Castillo, conocido como “El Rey de la Salada”.

Cómo fue el accidente en Guernica

El choque ocurrió en la calle Eva Perón al 564, entre las calles 107 y 111. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron al adolescente inconsciente sobre el asfalto, con una herida cortante en la cabeza y manchas de sangre en el rostro.

A su lado estaba su bicicleta blanca, marca Gravity. A pocos metros, los policías identificaron el Audi Q7 conducido por Monteferrante, que presentaba daños en la parte delantera.

Ante la demora de la ambulancia, el chico fue trasladado al hospital local con la ayuda de los Bomberos Voluntarios. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente lo derivaron al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.

El conductor quedó detenido

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 descentralizada de Presidente Perón tomó intervención en el caso y ordenó la detención de Monteferrante por el delito de lesiones culposas agravadas. Además, solicitó que fuera presentado en la primera audiencia judicial.

En el marco de la investigación, los efectivos secuestraron la bicicleta del adolescente, el Audi Q7 y un Peugeot 408 Allure.

Debido a la gravedad de las lesiones, el adolescente fue derivado posteriormente al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas. (Foto: captura de pantalla)

Debido a la gravedad de las lesiones, el adolescente fue derivado posteriormente al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas. (Foto: captura de pantalla)

La explicación de Jorge Castillo sobre el vehículo

El Audi Q7 quedó vinculado a una disputa por su titularidad y recuperación. Jorge Castillo, conocido como “El Rey de la Salada”, sostuvo que la camioneta había sido vendida entre 2017 y 2018 a un hombre llamado Gustavo Rojas, quien murió durante la pandemia.

Según explicó Castillo, la operación no llegó a completarse y todavía existe un conflicto por la recuperación del vehículo.

El empresario también se refirió a una disputa por un departamento que le había vendido a Rojas. De acuerdo con su versión, nunca terminó de cobrar la propiedad ni se concretó la transferencia.

“Yo se lo vendí, pero éramos amigos. Le vendí el departamento y nunca lo pagó ni lo transfirió. También está eso, hay denuncia penal para recuperar el vehículo”, remarcó.

En pocas palabras

  • Adolescente atropellado: Un joven de 14 años sufrió un grave herido en la cabeza tras ser embestido por un Audi Q7 en Guernica.
  • Conductor detenido: Miguel Ángel Monteferrante, de 68 años, fue arrestado por lesiones culposas agravadas.
  • Vínculo del auto: El vehículo está registrado a nombre de la esposa de Jorge Castillo, alias “El Rey de la Salada”.
Resumen generado por Thinkindot AI
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