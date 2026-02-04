ANSES mueve las fechas de pago: mirá cuándo cobrás según tu DNI

El aumento será del 2,85 %, en línea con la fórmula de movilidad previsional que actualiza mensualmente los ingresos de acuerdo con la inflación.

Con esta suba y la continuidad del bono de $70.000 que seguirá otorgando el Gobierno nacional, el haber mínimo superará los $429.000 en febrero, lo que representa un refuerzo clave para los jubilados y pensionados de menores recursos.

De esta manera, febrero llegará con doble novedad para el sector previsional: por un lado, un reajuste en las fechas de cobro a raíz de los feriados de Carnaval; y por otro, una nueva actualización de haberes que impactará positivamente en los ingresos mensuales.

Calendario_ANSES

AUH y Tarjeta Alimentar febrero 2026: montos y fechas de pago confirmados

La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $129.070 por hijo, pero se cobra $103.256 (80%) en febrero, reteniendo el 20% hasta fin de año con Libreta AUH. Aplica a desocupados, informales y monotributistas sociales.

La Tarjeta Alimentar se acredita con AUH u otras prestaciones:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más: $108.062

Calendario ANSES para jubilados y pensionados febrero 2026

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo