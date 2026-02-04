El Gobierno define concesiones a los gobernadores a cambio de apoyos a la reforma laboral

Sin embargo, persistían diferencias puertas adentro de la mesa política en torno a algunos artículos, especialmente en el referido al capítulo tributario que contempla la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades y que, según los gobernadores, implicaría una reducción de 1,9 billones de pesos a la recaudación y, por ende, dejaría en rojo las transferencias de la coparticipación federal a las provincias.

Por un lado, la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; Menem y Santilli, se muestran abiertos a conceder cambios durante la sesión, e incluso no descartan dejar afuera el capítulo de Ganancias.

Por el otro, Luis Caputo y el asesor presidencial y sobrino, Santiago Caputo rechazaban ceder puntos claves y despotricaron contra los “gobernadores que no quieren bajar impuestos”.

Además de definir con mayor exactitud las fechas del cronograma de sesiones extraordinarias, Karina Milei se puso al frente de la mesa política para terminar de definir esos temas y contar los votos aliados.

El poroteo de Bullrich para la reforma laboral

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli encabezaron la foto con el bloque de senadores de LLA, luego de la jura y en medio de un primer cruce entre Bullrich y Villarruel. Foto LLA.

Según las cuentas que hacen en el equipo de Patricia Bullrich, el proyecto de reforma laboral tendría el apoyo de entre 40 y 44 senadores.

Bullrich suma a los 20 senadores de La Libertad Avanza (LLA), y el resto de bloques aliados que comprometieron su voto en la reunión del martes, que se distribuyen de la siguiente manera: 7 del PRO; 7 (de 10) de la UCR; 2 del Frente Cívico Misiones; 3 del Frente Cívico; 1 del monobloque Independencia; 1 del bloque La Natividad; 1 de Despierta Chubut y esperan sumar a 2 senadores de Santa Cruz y 1 de Salta. En total podrían llegar a los 45 votos, según el poroteo del oficialismo en el Senado.

La discusión en Diputados se verá en la misma sintonía con los bloques dialoguistas, mientras que la oposición más dura la encabezan los bloques del kirchenrista UP y la izquierda, a los que se suman algunos radicales.

Santilli y la estrategia que hizo caer la cumbre de gobernadores

Diego SAntilli participó de una cumbre con gobernadores del norte en la Casa de Salta, en la previa al debate de la reforma laboral. Foto Ministerio del Interior.

Los gobernadores de las 24 provincias se habían autoconvocado para una cumbre este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones. Sin embargo, a último momento, el encuentro se terminó suspendiendo.

Desde Casa Rosada admitieron a A24.com que el encuentro del CFI quedó desactivado por gestión directa de Diego Santilli. El ministro del Interior, junto con Adorni, profundizó durante todo enero las conversaciones con las provincias, cediendo obras públicas, fondos para infraestructura local y la cancelación recíproca de deudas, además de ceder en la emergencia ígnea de la Patagonia.

Esa actitud dialoguista con los gobernadores hizo que el Gobierno se quedara con el apoyo de la mayoría de los mandatarios provinciales, y que los cinco líderes provinciales más opositores, sobre todo en el peronismo, quedaran casi aislados y tuvieran que suspender la cumbre.

Santilli y Adorni les prometieron debatir opciones de compensación por la reducción de Ganancias, como podría ser la coparticipación del impuesto al cheque. Este punto es fuertemente resistido por algunos mandatarios, incluso aliados, que contraponen que la baja del tributo afecta la recaudación de las provincias, por lo que contraponen su eliminación o un esquema de compensación.