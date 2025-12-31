Tragedia en el río: hizo una caminata, se metió al agua y el desenlace fue fatal
Un hombre de 35 años murió ahogado en una cascada del Valle de Calamuchita, en Córdoba, tras finalizar una caminata de trekking y meterse al agua.
Un hombre de 35 años murió ahogado este martes al ingresar a una cascada del Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, luego de realizar una caminata de trekking junto a dos amigos. Pese a los intentos de reanimación, no lograron salvarle la vida.
El hecho ocurrió en el sector conocido como Cascada Grande, en la localidad de La Cumbrecita. Según se informó, la víctima, identificada como Ángel Martín Rabal, había terminado el recorrido a pie y decidió meterse al agua. A los pocos minutos, sus acompañantes advirtieron que ya no lo veían en la superficie y comenzaron a buscarlo.
Los amigos lograron sacarlo del agua y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Minutos después, personal policial, bomberos voluntarios y servicios de emergencia continuaron con las tareas de RCP durante varios minutos, pero finalmente se confirmó el fallecimiento.
La Justicia tomó intervención para establecer las circunstancias del episodio, que en principio fue caratulado como muerte accidental. Desde los organismos de seguridad recordaron que el lugar cuenta con señalización que desaconseja el baño, debido a la profundidad, las bajas temperaturas del agua y las corrientes.
Fuentes oficiales indicaron que el llamado a la policía se realizó a las 17.15 por parte de allegados de la víctima. “Ellos lo habían sacado y le estaban haciendo RCP, pero no respondía”, señalaron.
En ese sentido, Pablo Miranda, responsable de prensa de La Cumbrecita, advirtió que “hace varios años que esa zona se recomienda como paseo, pero no para meterse por la profundidad y las distintas corrientes y temperaturas”.
Visitó la tumba de su marido en el cementerio y murió horas después: el mensaje que anticipó la tragedia
María Elena Di Rocco, de 79 años, era viuda desde hace cuatro años. Luego de llevarle unas flores a su esposo el domingo pasado, al cementerio de Adolfo Gonzales Chaves, en la provincia de Buenos Aires, se topó con un trágico accidente.
Al regresar a su vivienda, alrededor de las 14.30, perdió el control de su Fiat Palio mientras circulaba por un tramo de camino de tierra en la calle Yapeyú, en la zona de quintas cercana al casco urbano. Por motivos que aún se investigan, el vehículo volcó sobre un puente de madera que cruza la laguna Pata Larga, quedando semisumergido en el agua con las ruedas hacia arriba, en una zona de poca profundidad y rodeada de algas.
Un vecino que pasaba por el lugar se arrojó al agua para socorrerla. Pese a que con la asistencia de otra mujer le practicaron maniobras de RCP, no lograron salvarle la vida.
En el lugar trabajó personal de la Policía Comunal, Policía Científica y se hizo presente el fiscal interviniente, doctor Juan Carlos Ustarroz. Según indicaron las autoridades, la causa probable de su fallecimiento fue ahogamiento.
Días antes de la tragedia, el pasado 7 de diciembre, María Elena había dejado un mensaje para su esposo fallecido en su cuenta de Instagram, que hoy adquiere un matiz estremecedor: “Ahora te encuentras allá arriba, observando de lejos todo lo que hago. Te extraño igual o más que el día que supe que ya no estabas, y así será por el resto de mi vida. Descansa en paz, y espérame ahí, en donde ya no sientes dolor, y te prometo que al llegar, serás la primera persona que buscaré. Mientras tanto visítame en mis sueños y cuéntame cómo te va en el cielo”.
Apasionada por las flores, María Elena fue inhumada este martes en el mismo cementerio donde descansan los restos de su esposo. Su familia estaba compuesta además por una hija y tres nietos.