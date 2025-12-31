Tragedia en el río: hizo una caminata, se metió al agua y el desenlace fue fatal

Fuentes oficiales indicaron que el llamado a la policía se realizó a las 17.15 por parte de allegados de la víctima. “Ellos lo habían sacado y le estaban haciendo RCP, pero no respondía”, señalaron.

En ese sentido, Pablo Miranda, responsable de prensa de La Cumbrecita, advirtió que “hace varios años que esa zona se recomienda como paseo, pero no para meterse por la profundidad y las distintas corrientes y temperaturas”.

Visitó la tumba de su marido en el cementerio y murió horas después: el mensaje que anticipó la tragedia

María Elena Di Rocco, de 79 años, era viuda desde hace cuatro años. Luego de llevarle unas flores a su esposo el domingo pasado, al cementerio de Adolfo Gonzales Chaves, en la provincia de Buenos Aires, se topó con un trágico accidente.

Al regresar a su vivienda, alrededor de las 14.30, perdió el control de su Fiat Palio mientras circulaba por un tramo de camino de tierra en la calle Yapeyú, en la zona de quintas cercana al casco urbano. Por motivos que aún se investigan, el vehículo volcó sobre un puente de madera que cruza la laguna Pata Larga, quedando semisumergido en el agua con las ruedas hacia arriba, en una zona de poca profundidad y rodeada de algas.

tragedia

Un vecino que pasaba por el lugar se arrojó al agua para socorrerla. Pese a que con la asistencia de otra mujer le practicaron maniobras de RCP, no lograron salvarle la vida.

En el lugar trabajó personal de la Policía Comunal, Policía Científica y se hizo presente el fiscal interviniente, doctor Juan Carlos Ustarroz. Según indicaron las autoridades, la causa probable de su fallecimiento fue ahogamiento.

Días antes de la tragedia, el pasado 7 de diciembre, María Elena había dejado un mensaje para su esposo fallecido en su cuenta de Instagram, que hoy adquiere un matiz estremecedor: “Ahora te encuentras allá arriba, observando de lejos todo lo que hago. Te extraño igual o más que el día que supe que ya no estabas, y así será por el resto de mi vida. Descansa en paz, y espérame ahí, en donde ya no sientes dolor, y te prometo que al llegar, serás la primera persona que buscaré. Mientras tanto visítame en mis sueños y cuéntame cómo te va en el cielo”.

Apasionada por las flores, María Elena fue inhumada este martes en el mismo cementerio donde descansan los restos de su esposo. Su familia estaba compuesta además por una hija y tres nietos.