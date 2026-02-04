"Cancha desnivelada": Sturzenegger se sumó al debate entre apertura comercial y protección industrial

El respaldo en la teoría económica

Sturzenegger apoyó su postura en la teoría clásica del comercio internacional y citó al economista británico David Ricardo, a quien consideró central para entender por qué las diferencias de productividad entre países no invalidan el comercio, sino que lo vuelven más beneficioso. “Hay sociedades más productivas que otras por múltiples razones: infraestructura, tecnología, seguridad o capital. Aun así, comerciar siempre conviene”, afirmó.

Para ilustrarlo, recurrió a un ejemplo: “Un matemático puede ser mejor pintor que un pintor, pero igual le conviene dedicarse a la matemática y contratar a otro para pintar su casa”. Según explicó, incluso las economías menos productivas se benefician del comercio al concentrarse en aquello en lo que son relativamente más eficientes.

En esa línea, defendió las recientes declaraciones de Caputo y del jede de Gabinete, Manuel Adorni, sobre la necesidad de abrir la economía y sostuvo que el comercio internacional no destruye empleo, sino que redistribuye la producción hacia sectores más competitivos. “Cada importación crea su propia exportación”, afirmó, al citar estudios académicos sobre la relación entre comercio y flujo de capitales.

Impuestos, productividad y salarios

El ministro también vinculó el debate comercial con la presión impositiva. A su criterio, los impuestos elevados y las regulaciones excesivas funcionan como una merma adicional de productividad, ya que aumentan los costos y reducen los salarios reales. “El fisco te quita parte de tu producción sin darte nada a cambio. Eso baja tu salario”, sostuvo.

En ese marco, defendió la política de reducción del Estado y desregulación impulsada por el Gobierno: “Achicar el Estado y desregular es clave para subir los salarios. La motosierra es un instrumento central para mejorar los ingresos de los argentinos”.

Lejos de aceptar que la “cancha desnivelada” sea un obstáculo, Sturzenegger afirmó que ocurre lo contrario: “Cuanto más desnivelada está la cancha, mayor es el beneficio del comercio”. Reconoció que se trata de una idea provocadora, pero insistió en que es consistente con la teoría económica básica.

Un debate que expone tensiones

La intervención del ministro se produjo luego de que la industria de la indumentaria respondiera a los dichos de Caputo, cuestionando que el Gobierno no haya eliminado impuestos clave y defendiendo el rol del sector en el empleo y la producción nacional. El cruce volvió a poner en evidencia la tensión entre la apertura comercial y la protección de la industria local, uno de los ejes centrales del debate económico actual.

Para Sturzenegger, reducir impuestos y desregular es necesario, pero no como condición previa para abrir la economía, sino como parte de una estrategia para mejorar la remuneración del capital y el trabajo. “La apertura no depende de eliminar primero todas las ineficiencias. Esas ineficiencias, justamente, refuerzan la conveniencia de comerciar”, concluyó.