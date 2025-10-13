Un pasado turbulento y militancia antifeminista: Perfil de Pablo Laurta, autor del conmocionante doble femicidio

El caso del doble femicidio en Córdoba revela el perfil polémico de Pablo Laurta, creador de Varones Unidos y vinculado a referentes libertarios. La justicia había dictado medidas preventivas que no lograron evitar la tragedia.
El reciente doble femicidio en Córdoba ha puesto el foco sobre Pablo Laurta, señalado como el autor del crimen. Laurta era conocido por su activismo antifeminista y por haber fundado la agrupación Varones Unidos, desde donde denunciaba supuestas injusticias contra los hombres en casos de separación y custodia.
La investigación reveló que existían denuncias previas contra Laurta por amenazas, lo que llevó a las víctimas —su expareja y su suegra— a mudarse recientemente por temor. A pesar de contar con un botón antipánico y una orden perimetral, las medidas judiciales no fueron suficientes para protegerlas. El agresor residía en Uruguay pero logró ingresar ilegalmente a Argentina para cometer el crimen.