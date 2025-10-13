Un pasado turbulento y militancia antifeminista: Perfil de Pablo Laurta, autor del conmocionante doble femicidio

La investigación reveló que existían denuncias previas contra Laurta por amenazas, lo que llevó a las víctimas —su expareja y su suegra— a mudarse recientemente por temor. A pesar de contar con un botón antipánico y una orden perimetral, las medidas judiciales no fueron suficientes para protegerlas. El agresor residía en Uruguay pero logró ingresar ilegalmente a Argentina para cometer el crimen.