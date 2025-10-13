En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
CORDOBA

Un pasado turbulento y militancia antifeminista: Perfil de Pablo Laurta, autor del conmocionante doble femicidio

Mató a su exmujer y a su exsuegra y se escapó con su hijo. Muy activo en redes sociales, había creado una ONG para promover la militancia antifeminista.

EL PERFIL DEL FEMIMCIDA PABLO LAURTA: PARTICIPABA DE UN GRUPO LLAMADO "VARONES UNIDOS"

El caso del doble femicidio en Córdoba revela el perfil polémico de Pablo Laurta, creador de Varones Unidos y vinculado a referentes libertarios. La justicia había dictado medidas preventivas que no lograron evitar la tragedia.

Leé también Triple Crimen Narco: uno de los detenidos declaró otra vez y dijo que "no sabía que iban a matar a las chicas"
Uno de los detenidos declaró otra vez y dijo que no sabía que iban a matar a las chicas. 

El reciente doble femicidio en Córdoba ha puesto el foco sobre Pablo Laurta, señalado como el autor del crimen. Laurta era conocido por su activismo antifeminista y por haber fundado la agrupación Varones Unidos, desde donde denunciaba supuestas injusticias contra los hombres en casos de separación y custodia.

La investigación reveló que existían denuncias previas contra Laurta por amenazas, lo que llevó a las víctimas —su expareja y su suegra— a mudarse recientemente por temor. A pesar de contar con un botón antipánico y una orden perimetral, las medidas judiciales no fueron suficientes para protegerlas. El agresor residía en Uruguay pero logró ingresar ilegalmente a Argentina para cometer el crimen.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Hallaron un cuerpo en Entre Ríos e investigan si se trata del chofer desaparecido después de trasladar a Pablo Laurta
"La Toretto" enfrentó una audiencia clave antes del juicio por atropellar y matar a un motociclista
El fuerte mensaje de la madre del femicida Pablo Laurta: "Es un asesino, yo no lo..."

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar