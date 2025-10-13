Los macabros detalles del cuerpo encontrado en Concordia: investigan si es el chofer desaparecido

Embed

El vínculo entre el chofer y el acusado del doble femicidio

Un video de una cámara de seguridad de un comercio de Concordia muestra el momento en que Laurta se encuentra con Palacios antes del viaje. En las imágenes se observa cómo el sospechoso llega con un bolso, se acerca al remisero y se saludan con un beso, lo que hace sospechar a los investigadores que ya se conocían previamente.

Luego, el chofer le abre el baúl para guardar las pertenencias del pasajero y ambos parten hacia Córdoba. Esa es la última vez que se vio con vida a Palacios.

El auto del remisero apareció incendiado en Córdoba

Horas después del viaje, el Toyota Corolla de Palacios fue encontrado completamente calcinado en un camino rural del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la ciudad de Córdoba.

Testigos aseguraron haber visto a Laurta bajarse solo del auto, rociarlo con nafta y prenderlo fuego antes de alejarse caminando por un campo privado. El incendio se propagó rápidamente y provocó la evacuación de más de 130 personas, además de destruir 14 vehículos estacionados en la zona.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-UTecc01760360540496-1760360779 Una cámara de seguridad mostró el encuentro entre Pablo Laurta y Martín Sebastián Palacios.

La hipótesis principal: Laurta fue el último pasajero

La investigación apunta a que Pablo Laurta fue el último pasajero del remisero desaparecido. El ciudadano uruguayo habría pagado el viaje desde Entre Ríos hasta Córdoba, donde vivía su expareja, Mariel Zamudio, una de las víctimas del doble femicidio junto a su hija, Luna Giardina.

Laurta fue detenido días después del crimen, y los investigadores creen que Palacios podría haber sido asesinado para eliminar testigos o pruebas. Los resultados del ADN sobre el cuerpo hallado en Concordia serán claves para confirmar si el remisero fue la tercera víctima de una cadena de homicidios que estremece al país.