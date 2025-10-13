En vivo Radio La Red
Policiales
Concordia
Córdoba
Crimen y misterio

Los macabros detalles del cuerpo encontrado en Concordia: investigan si es el chofer desaparecido

La Policía analiza si el cadáver encontrado sin cabeza ni brazos pertenece a Martín Sebastián Palacios, el conductor que trasladó a Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio en Córdoba.

Los macabros detalles del cuerpo encontrado en Concordia durante la búsqueda del chofer desaparecido. (Foto: Policía de Entre Ríos)

Un macabro hallazgo conmociona a Entre Ríos y podría estar vinculado al doble crimen de Córdoba. La Policía investiga si el cuerpo encontrado en la ciudad de Concordia, dentro de una bolsa y en avanzado estado de descomposición, pertenece a Martín Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que habría trasladado a Pablo Laurta, principal sospechoso del asesinato de Mariel Zamudio y su hija Luna Giardina.

Al cadáver le faltan la cabeza y los brazos, lo que dificulta la identificación. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, informó que se realizarán análisis de ADN y peritajes sobre tatuajes para determinar si se trata efectivamente del chofer buscado. “Todo indica que por acá pasó el detenido Pablo, porque cerca está San Salvador, el último lugar donde se lo vio. En las cámaras aparece él”, señaló Roncaglia.

El ministro confirmó que el cuerpo fue hallado en una zona rural de Concordia, luego de que vecinos alertaran por un fuerte olor a descomposición. “Lamentablemente, había un cuerpo dentro de una bolsa. Lo acaba de llevar la morgue y será sometido a estudios científicos”, detalló.

La Policía trabaja bajo la hipótesis de que el cuerpo podría ser de Palacios, desaparecido desde el 8 de octubre, cuando aceptó trasladar a Laurta desde Entre Ríos hasta Córdoba en su Toyota Corolla blanco. Desde entonces, su familia no volvió a tener contacto con él.

El vínculo entre el chofer y el acusado del doble femicidio

Un video de una cámara de seguridad de un comercio de Concordia muestra el momento en que Laurta se encuentra con Palacios antes del viaje. En las imágenes se observa cómo el sospechoso llega con un bolso, se acerca al remisero y se saludan con un beso, lo que hace sospechar a los investigadores que ya se conocían previamente.

Luego, el chofer le abre el baúl para guardar las pertenencias del pasajero y ambos parten hacia Córdoba. Esa es la última vez que se vio con vida a Palacios.

El auto del remisero apareció incendiado en Córdoba

Horas después del viaje, el Toyota Corolla de Palacios fue encontrado completamente calcinado en un camino rural del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la ciudad de Córdoba.

Testigos aseguraron haber visto a Laurta bajarse solo del auto, rociarlo con nafta y prenderlo fuego antes de alejarse caminando por un campo privado. El incendio se propagó rápidamente y provocó la evacuación de más de 130 personas, además de destruir 14 vehículos estacionados en la zona.

Una cámara de seguridad mostró el encuentro entre Pablo Laurta y Martín Sebastián Palacios.

La hipótesis principal: Laurta fue el último pasajero

La investigación apunta a que Pablo Laurta fue el último pasajero del remisero desaparecido. El ciudadano uruguayo habría pagado el viaje desde Entre Ríos hasta Córdoba, donde vivía su expareja, Mariel Zamudio, una de las víctimas del doble femicidio junto a su hija, Luna Giardina.

Laurta fue detenido días después del crimen, y los investigadores creen que Palacios podría haber sido asesinado para eliminar testigos o pruebas. Los resultados del ADN sobre el cuerpo hallado en Concordia serán claves para confirmar si el remisero fue la tercera víctima de una cadena de homicidios que estremece al país.

