Cámara Nacional Electoral
Boletas
ELECCIONES 26 DE OCTUBRE

La Cámara Nacional Electoral decidió que las boletas no se reimprimirán y que se mantendrá la imagen de Espert

En su decisión final, el tribunal electoral declaró que se encuentran vencidos los plazos para la reimpresión de las boletas únicas de papel de Buenos Aires. Días atrás, se había pronunciado en favor de que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza.

La Cámara Nacional Electoral decidió que las boletas no se reimprimirán y que se mantendrá la imagen de Espert

La Cámara Nacional Electoral respondió al recuso de apelación presentado por el Gobierno para que las boletas únicas de papel (BUP) se reimprimieran con el fin de readecuarse a las candidaturas de Diego Santilli y Karen Reichardt, tras la renuncia de José Luis Espert a su postulación como diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. El tribunal argumentó en su fallo que se encuentran vencidos los plazos para que se puede realizar el pedido de La Libertad Avanza (LLA) y cumplir con el proceso electoral programado para el 26 de octubre.

Recordó que con la incorporación de la BUP, el proceso de diseño, aprobación e impresión de la boleta de la elección consta de una serie de actos y etapas procesales, regladas en el Código Electoral Nacional que, en este caso, se encuentra precluida. Para justificar la decisión se respaldó en el informe de los secretarios electorales de la Junta Electoral Nacional de Buenos Aires.

De acuerdo con el informe técnico de las autoridades del Correo, la fecha límite para dar inicio a la distribución del material electoral en la provincia de Buenos Aires, concluye el próximo 16 de octubre y el proceso de reimpresión de las nuevas boletas duraría al menos cinco días.

Por eso mismo, el plazo para que fuera materialmente posible disponer la reimpresión solicitada ya venció el pasado viernes 10 de octubre. Mientras que la apelación del Gobierno fue elevada al tribunal el sábado 11 de octubre. A eso se le sumó, además, la opinión que debía dar el fiscal electoral, que se pronunció ayer, para que el expediente sea tratado por la CNE.

Por esos motivos, la CNE no se pronunció sobre el fondo de la cuestión sino que simplemente declaró que el planteo de reimprimir la BUP de Buenos Aires era de cumplimiento imposible. "Encontrándose objetivamente acreditada la imposibilidad de dictar una sentencia útil que eventualmente ordene la reimpresión de las boletas de votación del distrito -sin comprometer la regularidad, certeza y realización misma del acto electoral- la cuestión planteada ha perdido virtualidad y, como ya se adelantó, ha devenido abstracta", indicó el tribunal.

El otro fallo de la Cámara

La Cámara Nacional Electoral (CNE) había habilitado a Diego Santilli para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de la alianza La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre.

La decisión del tribunal revocó así la sentencia del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, quien había ordenado el reemplazo de José Luis Espert por Karen Reichardt, al encontrarse segunda en la nómina.

El fallo de la CNE, al que tuvo acceso A24.com, se fundamenta en la ley de paridad de género (N° 27.412) y su decreto reglamentario, que establecen que los reemplazos en listas electorales deben efectuarse con personas del mismo género. En este caso, corresponde que el reemplazo fuera un hombre, Diego Santilli.

El tribunal señaló que el juez Ramos Padilla se apartó injustificadamente de la norma aplicable y, en su resolución, basó su decisión en una interpretación subjetiva y declaró una inconstitucionalidad sin fundamento suficiente. En la misma línea, en el documento, se advirtió que el magistrado "desatendió la jurisprudencia del tribunal en casos análogos para la categoría de diputados nacionales y tergiversó la aplicación de un precedente que se refería a otra categoría de cargos (senadores nacionales)".

En su pronunciamiento, el tribunal recordó su rol en la tutela de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos electivos y dentro de los partidos políticos. La CNE destacó que, en numerosos fallos anteriores, ha priorizado la participación política de las mujeres sobre los hombres, siempre dentro del marco legal vigente.

La resolución se conoció luego del planteo realizado por el fiscal federal ante la CNE, Ramiro González, quien había sugerido respetar lo señalado por instancias anteriores, es decir, que Karen Reichardt encabezara la lista. Sin embargo, el tribunal determinó que el cumplimiento de la ley de paridad debe guiar los reemplazos en las listas de candidatos.

