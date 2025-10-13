Triple Crimen Narco: uno de los detenidos declaró otra vez y dijo que "no sabía que iban a matar a las chicas"

Embed

Además, Sotacuro, agregó: “El lunes me enteré que Alex me dijo que me fugara porque el auto estaba a mi nombre y todo lo que habrá pasado era por el Loco David, al le habían rosado la mercadería, entre 300 y 400 kilos”.

El acusado también sostuvo que desconocía las intenciones del resto de los implicados y que no participó en ningún momento del ataque. Su declaración se suma a la de otros detenidos que buscan deslindar responsabilidades a medida que avanza la investigación.

La causa por el triple crimen de Brenda, Morena y Lara

El caso conmocionó a Florencio Varela y sigue sumando declaraciones y pruebas periciales. Según la investigación, las víctimas fueron asesinadas dentro de una vivienda y luego el lugar fue incendiado en un intento de borrar rastros del crimen.

El fiscal Arribas analiza nuevas pericias, cruces de llamadas y videos de cámaras de seguridad que podrían aportar información clave para reconstruir los movimientos de los sospechosos antes y después del ataque.