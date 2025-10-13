En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
Florencio Varela
Indagatoria

Triple Crimen Narco: uno de los detenidos declaró otra vez y dijo que "no sabía que iban a matar a las chicas"

Víctor Sotacuro, tío de una de las acusadas, volvió a declarar ante el fiscal Adrián Arribas. Negó haber participado en los asesinatos de Brenda, Morena y Lara, y pidió revisar las cámaras de seguridad del día del hecho.

En el marco de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, Víctor Sotacuro, uno de los detenidos, volvió a declarar ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la causa. El hombre está acusado de haber participado como apoyo logístico durante el ataque en el que fueron asesinadas Brenda, Morena y Lara, tres jóvenes cuyos cuerpos fueron hallados enterrados dentro de una vivienda.

Sotacuro, que permanece detenido junto a otros implicados, es señalado por los investigadores como quien acompañó a su sobrina Florencia en el Volkswagen Fox que habría sido utilizado para trasladar a parte del grupo involucrado antes y después del crimen.

Durante su nueva declaración, Sotacuro intentó desvincularse del hecho y negó haber ingresado a la casa donde ocurrió el triple homicidio. “Nunca entré a la casa donde mataron a las chicas”, afirmó ante el fiscal, al tiempo que pidió que se revisen todas las cámaras de seguridad del día del crimen para comprobar su versión.

Los teléfonos que me sitúan no son los míos”, destacó Sotacuro, y además agregó que los autos están a su nombre porque lo obligaron a hacerlo. En tanto, dijo que reconoció a otros de los sujetos que subieron embarrados en el vehículo, según la historia que le contó a la justicia.

Además, Sotacuro, agregó: “El lunes me enteré que Alex me dijo que me fugara porque el auto estaba a mi nombre y todo lo que habrá pasado era por el Loco David, al le habían rosado la mercadería, entre 300 y 400 kilos”.

El acusado también sostuvo que desconocía las intenciones del resto de los implicados y que no participó en ningún momento del ataque. Su declaración se suma a la de otros detenidos que buscan deslindar responsabilidades a medida que avanza la investigación.

La causa por el triple crimen de Brenda, Morena y Lara

El caso conmocionó a Florencio Varela y sigue sumando declaraciones y pruebas periciales. Según la investigación, las víctimas fueron asesinadas dentro de una vivienda y luego el lugar fue incendiado en un intento de borrar rastros del crimen.

El fiscal Arribas analiza nuevas pericias, cruces de llamadas y videos de cámaras de seguridad que podrían aportar información clave para reconstruir los movimientos de los sospechosos antes y después del ataque.

