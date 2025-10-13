A24.com

El mal momento de Daniela Christiansson antes del debut de Maxi López en MasterChef Celebrity: "Un susto"

Mientras Maxi López está en el país participando de MasterChef Celebrity, Daniela Christiansson compartió un preocupante episodio doméstico en medio de su embarazo.

13 oct 2025, 20:59
Mientras Maxi López se encuentra en el país grabando la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), que empieza este lunes 13 con Wanda Nara, Daniela Christiansson compartió en sus redes sociales un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores.

“Qué día... Con siete meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Supertóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto”, escribió la modelo sueca en una historia de Instagram sobre una selfie.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores. “Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, remarcó, llevando tranquilidad a quienes siguen de cerca su embarazo.

También compartió cómo se siente físicamente: “Estoy agotada... la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles —lo típico de los siete meses— todo junto en un mismo día”.

El posteo parecería ser un reclamo para López, quien lleva tres semanas en Argentina y recientemente decidió extender su estadía. El exfutbolista viajó para reencontrarse con sus hijos y cumplir con compromisos laborales, entre ellos su participación en el popular reality culinario.

daniela christiansson

¿Cuál fue el verdadero motivo por el que Daniela Christiansson no viajó con Maxi López a Argentina?

Daniela Christiansson utilizó sus redes sociales para contar por qué no pudo viajar a la Argentina y acompañar a su pareja, Maxi López, quien forma parte de MasterChef Celebrity (Telefe), programa que tiene como anfitriona a su exesposa, Wanda Nara.

La modelo sueca publicó una selfie en sus historias de Instagram y explicó que un compromiso personal le impidió trasladarse al país. “Por fin... ¡Se terminó y gané esta! Hoy tuve una audiencia importante, una de las razones por las que no pude viajar a Argentina con Maxi. Y estoy tan alivianada y agradecida por esta victoria", escribió, dejando en claro que se trataba de un tema legal que requería su presencia.

También, Christiansson mencionó que su situación familiar fue determinante para tomar la decisión de quedarse en Europa. “Entre mi nena que últimamente viene con algunos temitas de panza y la panza que no para de crecer (casi siete meses ya), viajar no es realmente una opción. Pero está todo bien. Ahora, a descansar y enfocarme en mis mini amores”, expresó, haciendo alusión tanto a su embarazo como a los cuidados que necesita su hija Elle.

A pesar de la distancia, la influencer se mostró serena y agradecida por haber podido resolver sus asuntos pendientes, mientras acompaña a Maxi desde lejos en este nuevo desafío en la televisión. Aunque no esté en Buenos Aires, sigue atenta cada paso de su pareja en esta etapa profesional.

