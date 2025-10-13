El mal momento de Daniela Christiansson antes del debut de Maxi López en MasterChef Celebrity: "Un susto"

El posteo parecería ser un reclamo para López, quien lleva tres semanas en Argentina y recientemente decidió extender su estadía. El exfutbolista viajó para reencontrarse con sus hijos y cumplir con compromisos laborales, entre ellos su participación en el popular reality culinario.

¿Cuál fue el verdadero motivo por el que Daniela Christiansson no viajó con Maxi López a Argentina?

Daniela Christiansson utilizó sus redes sociales para contar por qué no pudo viajar a la Argentina y acompañar a su pareja, Maxi López, quien forma parte de MasterChef Celebrity (Telefe), programa que tiene como anfitriona a su exesposa, Wanda Nara.

La modelo sueca publicó una selfie en sus historias de Instagram y explicó que un compromiso personal le impidió trasladarse al país. “Por fin... ¡Se terminó y gané esta! Hoy tuve una audiencia importante, una de las razones por las que no pude viajar a Argentina con Maxi. Y estoy tan alivianada y agradecida por esta victoria", escribió, dejando en claro que se trataba de un tema legal que requería su presencia.

También, Christiansson mencionó que su situación familiar fue determinante para tomar la decisión de quedarse en Europa. “Entre mi nena que últimamente viene con algunos temitas de panza y la panza que no para de crecer (casi siete meses ya), viajar no es realmente una opción. Pero está todo bien. Ahora, a descansar y enfocarme en mis mini amores”, expresó, haciendo alusión tanto a su embarazo como a los cuidados que necesita su hija Elle.

A pesar de la distancia, la influencer se mostró serena y agradecida por haber podido resolver sus asuntos pendientes, mientras acompaña a Maxi desde lejos en este nuevo desafío en la televisión. Aunque no esté en Buenos Aires, sigue atenta cada paso de su pareja en esta etapa profesional.