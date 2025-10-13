Hallaron un cuerpo en Entre Ríos e investigan si se trata del chofer desaparecido después de trasladar a Pablo Laurta

Vecinos del lugar contaron que vieron a Laurta descender solo del auto, rociarlo con combustible, prenderlo fuego y alejarse caminando por un campo privado. Desde entonces, nada se supo del hombre hasta el hallazgo reciente del cuerpo en Entre Ríos.

Los investigadores intentan establecer si Palacios fue asesinado antes de llegar a Córdoba y si el incendio del vehículo fue una maniobra del femicida para borrar rastros de su desplazamiento.

Laurta fue detenido días después del doble crimen de Luna y Mariel, su ex pareja y su ex suegra, que conmocionó a la provincia. Ahora, la Justicia busca determinar si el remisero se convirtió en una tercera víctima del ataque que desató la furia del acusado.