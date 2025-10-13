En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Cuerpo
Entre Ríos
INVESTIGACIÓN POLICIAL

Hallaron un cuerpo en Entre Ríos e investigan si se trata del chofer desaparecido después de trasladar a Pablo Laurta

La Policía investiga si los restos encontrados en una zona rural de Puerto Yeruá pertenecen a Martín Sebastián Palacios, el chofer contactado por Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su ex pareja y su ex suegra.

Hallaron un cuerpo en Entre Ríos e investigan si se trata del chofer desaparecido después de trasladar a Pablo Laurta
Leé también El video comprometedor del "Pequeño J" y una de las víctimas, dos semanas antes del triple femicidio
El video del Pequeño J y una de las víctimas, dos semanas antes del triple femicidio narco

El cadáver fue encontrado este fin de semana en una zona rural y será sometido a pericias forenses y análisis de ADN para confirmar su identidad. Palacios, de 49 años, había sido visto por última vez el martes pasado, cuando se reunió con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia, desde donde partieron rumbo a Córdoba.

Embed

De acuerdo con la investigación, el teléfono celular del remisero se activó por última vez esa tarde en la ciudad de Federación, también en Entre Ríos. Horas más tarde, una cámara de seguridad registró el encuentro entre ambos hombres que se saludaron con un beso y Palacios lo esperaba con el baúl del Toyota Corolla blanco abierto, listo para cargar el equipaje.

Según fuentes policiales, Laurta le había ofrecido $1.500.000 por el traslado. Sin embargo, dos días después, el vehículo del remisero fue hallado completamente calcinado en un camino rural cercano a la ruta de las Altas Cumbres, en Córdoba.

Vecinos del lugar contaron que vieron a Laurta descender solo del auto, rociarlo con combustible, prenderlo fuego y alejarse caminando por un campo privado. Desde entonces, nada se supo del hombre hasta el hallazgo reciente del cuerpo en Entre Ríos.

Los investigadores intentan establecer si Palacios fue asesinado antes de llegar a Córdoba y si el incendio del vehículo fue una maniobra del femicida para borrar rastros de su desplazamiento.

Laurta fue detenido días después del doble crimen de Luna y Mariel, su ex pareja y su ex suegra, que conmocionó a la provincia. Ahora, la Justicia busca determinar si el remisero se convirtió en una tercera víctima del ataque que desató la furia del acusado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cuerpo Entre Ríos chofer
Notas relacionadas
Impresionante: cayó el prófugo más buscado por el doble femicidio que estremece al país
"Se escondió 3 días...": los vecinos de Luna revelaron el calvario que vivió antes del femicidio
Un pasado turbulento y militancia antifeminista: Perfil de Pablo Laurta, autor del conmocionante doble femicidio

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar