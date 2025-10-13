Los sindicatos docentes realizarán un nuevo paro en todo el país por mejores salarios y mayor presupuesto. 

Captura

Qué provincias se adhieren al paro

La medida de fuerza tendrá alcance nacional, con adhesión de gremios de casi todas las provincias:

Buenos Aires: SUTEBA, FEB, SADOP, UDOCBA, AMET.

Santa Fe: AMSAFE.

Córdoba: UEPC.

Mendoza: SUTE.

Neuquén: ATEN.

Río Negro: UNTER.

Chubut: ATECh.

Tucumán: ATEP.

San Juan: UDAP.

San Luis: ASDE.

La Pampa: UTELPA.

La Rioja: AMP.

Catamarca: ATECA.

Salta: ADP.

Formosa: ADF.

Misiones: UDPM.

Tierra del Fuego: SUTEF.

Chaco: UTRE.

Corrientes: SUTECO.

Ciudad de Buenos Aires: UTE.

Jujuy: ADEP.

Entre Ríos: AGMER.

Santiago del Estero: SUTESE y CISADEMS.

27GOAXY5OFHEXETKYG32HCXNLY (1) CTERA realizó la convocatoria a nivel nacional.

Qué pasa con las negociaciones con el Gobierno

El paro docente nacional ocurre en paralelo a ncuevas onversaciones entre la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Gobierno. Días atrás, su secretario general, Sergio Romero, se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para plantear la necesidad de un aumento salarial urgente que impida que los sueldos docentes queden por debajo de la línea de pobreza.

Romero, referente del sector educativo dentro de la CGT, señaló que el encuentro fue “vertebral”, ya que en el Ministerio confluyen la Secretaría de Trabajo y la de Educación, las principales áreas empleadoras del Estado docente.

“Nuestra representatividad real en todo el sistema educativo nos impone la mayor responsabilidad”, expresó Romero, quien destacó que la conversación fue “extensa y abarcó todos los temas que venimos planteando públicamente”.