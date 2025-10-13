En vivo Radio La Red
Política
Sindicatos
Ctera
Medida de fuerza

Los sindicatos docentes realizarán un nuevo paro en todo el país por mejores salarios y mayor presupuesto

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó a una medida de fuerza de 24 horas para este martes. Las Universidades se sumarán con una movilización al Congreso.

Este martes 14 de octubre, los sindicatos docentes del país llevarán adelante un paro nacional de 24 horas en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. La medida fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que encabeza Sonia Alesso, y cuenta con el respaldo del Frente de Unidad Docente Bonaerense (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA).

Javier Milei tras retrotraer el aumento a diputados y senadores: No me vengan con que no les alcanza. (Foto: archivo)

La jornada forma parte de una semana de lucha docente que busca presionar al Gobierno nacional para reabrir la Paritaria Docente y avanzar hacia una Ley de Financiamiento Educativo que garantice recursos para salarios, infraestructura y programas escolares.

Desde la conducción nacional de CTERA indicaron que el objetivo del paro es “visibilizar la situación y los reclamos que desde cada provincia se le están planteando al Gobierno nacional y al presidente Milei”.

Cuáles son los principales pedidos

  • Reapertura de la Paritaria Nacional Docente.
  • Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
  • Aumento del presupuesto educativo y de infraestructura escolar.
  • Defensa de los derechos previsionales y jubilaciones docentes.

Universitarios también se suman al reclamo

En las últimas horas, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció su adhesión a la medida de fuerza. Además del paro, realizarán una movilización al Congreso de la Nación este miércoles desde las 10 de la mañana, para exigir mayor presupuesto para las universidades y el sistema de Ciencia y Tecnología.

Captura

Qué provincias se adhieren al paro

La medida de fuerza tendrá alcance nacional, con adhesión de gremios de casi todas las provincias:

  • Buenos Aires: SUTEBA, FEB, SADOP, UDOCBA, AMET.
  • Santa Fe: AMSAFE.
  • Córdoba: UEPC.
  • Mendoza: SUTE.
  • Neuquén: ATEN.
  • Río Negro: UNTER.
  • Chubut: ATECh.
  • Tucumán: ATEP.
  • San Juan: UDAP.
  • San Luis: ASDE.
  • La Pampa: UTELPA.
  • La Rioja: AMP.
  • Catamarca: ATECA.
  • Salta: ADP.
  • Formosa: ADF.
  • Misiones: UDPM.
  • Tierra del Fuego: SUTEF.
  • Chaco: UTRE.
  • Corrientes: SUTECO.
  • Ciudad de Buenos Aires: UTE.
  • Jujuy: ADEP.
  • Entre Ríos: AGMER.
  • Santiago del Estero: SUTESE y CISADEMS.
27GOAXY5OFHEXETKYG32HCXNLY (1)
CTERA realiz&oacute; la convocatoria a nivel nacional.&nbsp;

CTERA realizó la convocatoria a nivel nacional.

Qué pasa con las negociaciones con el Gobierno

El paro docente nacional ocurre en paralelo a ncuevas onversaciones entre la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Gobierno. Días atrás, su secretario general, Sergio Romero, se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para plantear la necesidad de un aumento salarial urgente que impida que los sueldos docentes queden por debajo de la línea de pobreza.

Romero, referente del sector educativo dentro de la CGT, señaló que el encuentro fue “vertebral”, ya que en el Ministerio confluyen la Secretaría de Trabajo y la de Educación, las principales áreas empleadoras del Estado docente.

“Nuestra representatividad real en todo el sistema educativo nos impone la mayor responsabilidad”, expresó Romero, quien destacó que la conversación fue “extensa y abarcó todos los temas que venimos planteando públicamente”.

