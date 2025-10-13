El audio filtrado de Luna que anticipaba lo peor de Laurta: "Con alguien así, no sabés qué..."

Sobre la lista de invitados, opina: “Las personas excluidas al cumpleaños eran mi mamá y su tía, que es con quien yo hablo, es la única familia de allá con la que yo hablo, es la tía de él. Y que estaba excluida, porque, claro, la gente con la que yo hablo y la gente con la que yo tengo comunicación y que me cuida, que me da para adelante. Esa gente no puede ir al cumpleaños de Pedro“.

Además, agregó sobre el vínculo suyo con la familia de Laurta: “Que si yo no quería ir uno de sus abuelos paternos, que yo no me hablo para nada, porque lo apañan al hijo, uno de sus abuelos paternos iba a venir acá a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de mí". Y luego con un tono angustiante, comenta: "Quiero llorar. De solo pensarlo me da angustia. Pero, bueno, todo eso se lo mandé a mi abogada de audiencia y a la abogada de familia. Y bueno, ya está. O sea, me dijo la abogada de familia que le conteste un chorizo. Lo copié, lo pegué y se lo mandé a la chica que me contactó”.

La parte más llamativa del audio es cuando Luna anticipa lo peor: “Perdón, pero la verdad es que... No, desconcertante. Así que no sé qué iré a hacer ahora, porque la verdad que con alguien así no sabés qué puede llegar a hacer”.

Ese mensaje de la licenciada en comunicación decía lo siguiente: “Me comunico para transmitirte una propuesta de Pablo Laurta para el festejo del próximo cumpleaños de su hijo Pedro y facilitar la coordinación”.

El texto que recibió Luna

Luna había recibido un mail de parte de, supuestamente, una comunicadora social contratada por Laurta

Invitados principales: Pedro (con la opción de que lo acompañe su madre, si lo desea).

Otros invitados: Entre 20 y 25 personas (amigos, algunos con hijos).

Familia invitada: Abuelos paternos, padrino y familia extendida.

Lugar: Estancia turística en Uruguay (cedida gratis por sus propietarios).

Actividades: Reunión en salón con hogar. Almuerzo o cena. Cabalgata, interacción con animales de granja y fauna nativa, paseo en tractor, paseo en bote y juegos infantiles.

Invitados por la madre: Enviar lista para su aprobación.

Excluidos: Mariel Zamudio, Grisel Laurta.

Traslados: 1) Si Pedro viaja solo, irá con un abuelo desde Córdoba y regresará en 48 horas. 2) Si viaja con su madre, se trasladarán en remise y tendrán una habitación con baño en suite por una noche en la estancia. Se gestionarán los permisos de viaje necesarios.

Plazo para confirmar: Hasta el 21 de septiembre.

“Podemos conversar entre nosotras por videollamada la semana que viene. Evaluar las contrapropuestas u objeciones que puedas tener. ¿Qué día te quedaría bien? ¡Saludos y quedo atenta!“, decía la presunta mediadora.