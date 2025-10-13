En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Audio
Córdoba
EXCLUSIVO A24

El audio filtrado de Luna que anticipaba lo peor de Laurta: "Con alguien así, no sabés qué..."

En medio de la investigación por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, se conoció un audio inédito que la joven envió a una persona cercana. Allí expresaba el temor y angustia que le generaba su ex pareja y padre de su hijo.

El audio filtrado de Luna que anticipaba lo peor de Laurta: Con alguien así, no sabés qué...
Leé también "Las madres...": los últimos mensajes de Luna Giardina antes del crimen en Córdoba
Las madres...: los últimos mensajes de Luna Giardina antes del crimen en Córdoba

En el programa Hora Crítica de Ignacio Ortelli se difundió un audio que Luna le había mandado en el último tiempo a una persona cercana. Allí comentaba una situación que había vivido con su ex pareja, quien la contactó por medio de un mail para organizar el cumpleaños de Pedro, el hijo de cinco años que tienen en común. La propuesta incluía la salida del menor a Uruguay, donde vive Laurta para pasar el cumpleaños con la familia paterna y con exclusiones de invitados cercanos a Luna.

Embed

En los audios la mujer se queja de la propuesta y deja ver la concepción que tenía sobre su ex pareja, quien tenía una orden de restricción en su contra luego de pasar tres días en el techo de una casa para acercharla en Córdoba. El audio no es de larga data ya que Pedro cumple seis años mañana.

"Me llegó un mensaje de una mediadora, una licenciada en comunicación, que mandó como mediadora, porque él estaba organizando cumpleaños en Uruguay”, cuenta Luna a la persona a la que le dirige el audio y con quien se desahoga.

Sobre la lista de invitados, opina: “Las personas excluidas al cumpleaños eran mi mamá y su tía, que es con quien yo hablo, es la única familia de allá con la que yo hablo, es la tía de él. Y que estaba excluida, porque, claro, la gente con la que yo hablo y la gente con la que yo tengo comunicación y que me cuida, que me da para adelante. Esa gente no puede ir al cumpleaños de Pedro“.

Además, agregó sobre el vínculo suyo con la familia de Laurta: “Que si yo no quería ir uno de sus abuelos paternos, que yo no me hablo para nada, porque lo apañan al hijo, uno de sus abuelos paternos iba a venir acá a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de mí". Y luego con un tono angustiante, comenta: "Quiero llorar. De solo pensarlo me da angustia. Pero, bueno, todo eso se lo mandé a mi abogada de audiencia y a la abogada de familia. Y bueno, ya está. O sea, me dijo la abogada de familia que le conteste un chorizo. Lo copié, lo pegué y se lo mandé a la chica que me contactó”.

La parte más llamativa del audio es cuando Luna anticipa lo peor: “Perdón, pero la verdad es que... No, desconcertante. Así que no sé qué iré a hacer ahora, porque la verdad que con alguien así no sabés qué puede llegar a hacer”.

Ese mensaje de la licenciada en comunicación decía lo siguiente: “Me comunico para transmitirte una propuesta de Pablo Laurta para el festejo del próximo cumpleaños de su hijo Pedro y facilitar la coordinación”.

El texto que recibió Luna

Luna había recibido un mail de parte de, supuestamente, una comunicadora social contratada por Laurta

  • Invitados principales: Pedro (con la opción de que lo acompañe su madre, si lo desea).
  • Otros invitados: Entre 20 y 25 personas (amigos, algunos con hijos).
  • Familia invitada: Abuelos paternos, padrino y familia extendida.
  • Lugar: Estancia turística en Uruguay (cedida gratis por sus propietarios).
  • Actividades: Reunión en salón con hogar. Almuerzo o cena. Cabalgata, interacción con animales de granja y fauna nativa, paseo en tractor, paseo en bote y juegos infantiles.
  • Invitados por la madre: Enviar lista para su aprobación.
  • Excluidos: Mariel Zamudio, Grisel Laurta.
  • Traslados: 1) Si Pedro viaja solo, irá con un abuelo desde Córdoba y regresará en 48 horas. 2) Si viaja con su madre, se trasladarán en remise y tendrán una habitación con baño en suite por una noche en la estancia. Se gestionarán los permisos de viaje necesarios.
  • Plazo para confirmar: Hasta el 21 de septiembre.

“Podemos conversar entre nosotras por videollamada la semana que viene. Evaluar las contrapropuestas u objeciones que puedas tener. ¿Qué día te quedaría bien? ¡Saludos y quedo atenta!“, decía la presunta mediadora.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Audio Córdoba Noticias A24
Notas relacionadas
"Se escondió 3 días...": los vecinos de Luna revelaron el calvario que vivió antes del femicidio
El estremecedor audio de Luna Giardina antes de ser asesinada en el doble crimen
Un pasado turbulento y militancia antifeminista: Perfil de Pablo Laurta, autor del conmocionante doble femicidio

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar