Una cita, una moto y una traición: Fátima necesita casi un millón de pesos para volver a caminar

Producto del impacto, Fátima terminó internada en el Hospital Paroissien con una doble fractura de tibia y peroné. Ella misma relató la dramática secuencia en diálogo con Luis Novaresio: “Tengo que recaudar 859 mil pesos para operarme. No tengo prepaga ni obra social, empecé a trabajar hace dos meses”.

Una cita que terminó en horror: qué se sabe del hombre

Fátima es madre de dos hijos, un nene de 9 años y una nena de 7. Vive con sus padres, quienes actualmente la están ayudando con el cuidado de los chicos. “Estoy con mi papá y mi mamá que están en mi casa cuidando a los nenes, y con mucha gente que me quiere”, explicó.

Pero lo que más la angustia no es solo el estado de su pierna, sino la actitud de quien manejaba la moto. “Le mandé un mensaje el lunes, cuando ya estaba un poco mejor, y le dije que esperaba que estuviera bien. Me respondió lo mismo… y después me bloqueó de todas las redes sociales”, contó con tristeza. Daniel también está internado en el mismo hospital, pero no se hizo cargo de nada.

Mientras espera poder reunir el dinero para la operación, Fátima dejó su alias de Mercado Pago para recibir ayuda: SantiNaomi (todo junto, con “H”). “El Estado debería hacerse cargo”, cerró Novaresio en su editorial. Pero mientras eso no ocurra, la solidaridad es el único camino para que Fátima pueda volver a caminar.