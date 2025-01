Insólito: atraparon a un juez con su pequeña hija en el baúl y dio una extraña explicación

Llevaba a su hija en el baúl del auto: el incidente y las explicaciones del juez

En la grabación, tomada por el conductor de un vehículo que iba detrás del Peugeot del juez, se ve a la menor sentada en el baúl, junto a materiales de construcción, y saludando. Un agente de la policía caminera también aparece en la escena, y permite que el vehículo continuara su marcha.

Tras el revuelo en redes sociales, Gershani Quesada admitió públicamente su responsabilidad. En diálogo con el medio local El Esquiú, explicó que ese día había ido a buscar materiales para una obra en su casa después del trabajo. La niña, que había llegado desde Tucumán por el Día de Reyes, quiso acompañarlo.

"Si bien es un tema de índole personal, que hace a mi responsabilidad o irresponsabilidad como padre, soy una persona pública y es mi obligación dar las explicaciones del caso, aunque me perjudique", declaró el magistrado.

El juez justificó su decisión al señalar que el espacio en el auto estaba ocupado por telgopor y una ventana. Plegó los asientos traseros y ubicó a su hija en ese lugar, con el baúl abierto para calzar los materiales. "No iba en el baúl propiamente dicho, pero igualmente fue una irresponsabilidad mía", reconoció.

El papel de la policía y las críticas en redes

El personal policial también fue objeto de cuestionamientos por no intervenir. Sin embargo, Gershani Quesada defendió su accionar: "El personal actuó con comprensión y empatía, no con desaprensión. Me dejaron pasar porque mi casa queda cerca del puesto caminero".

El juez aseguró que informó personalmente a la ministra de Seguridad sobre lo ocurrido para aclarar que los agentes cumplieron con su protocolo.

En un descargo en Radio Valle Viejo, el juez reconoció que su decisión puso en riesgo la integridad de su hija. "Con el diario del lunes me doy cuenta de que podría haber hecho muchas otras cosas para evitar esto. Afortunadamente, no pasó nada, pero si hubiera ocurrido algo, me lamentaría el resto de mi vida", reflexionó.

También pidió disculpas a la madre de la niña, quien, según él, quedó profundamente afectada por el incidente. "Se angustió de una manera increíble con todo esto y no está para recibir angustias", afirmó.