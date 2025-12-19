Parte de la violenta secuencia fue presenciada por el hijo de la víctima, quien se encontraba en la vivienda y, tras el ataque, dio aviso inmediato a las autoridades.

La confesión: "Lo tenía harto"

Minutos después del llamado de emergencia, efectivos policiales llegaron al domicilio, junto con personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). En el lugar encontraron al agresor todavía dentro de la casa.

Según confirmaron fuentes judiciales, Julio César Rodríguez no intentó huir. Al ser consultado por los efectivos, entregó el cuchillo utilizado en el ataque y confesó el crimen. Su frase, pronunciada ante los agentes, resume el nivel de tensión acumulada: “Lo tenía harto”.

La causa quedó a cargo del fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, quien ordenó una serie de medidas inmediatas para avanzar con la investigación, entre ellas peritajes en la escena, toma de testimonios y la autopsia del cuerpo.

Asesinato Tucumán 2 La discusión por una casa familiar entre hermanos terminó con una escena escalofriante. (Foto: Ministerio Público Fiscal de Tucumán)

Un conflicto que no era nuevo

Lejos de tratarse de una discusión aislada, el enfrentamiento entre los hermanos tenía antecedentes. Ambos mantenían disputas recurrentes por la venta de una propiedad familiar.

La casa donde ocurrió el crimen era habitada por Julio César, mientras que Juan Alberto residía en la ciudad de Alderetes. El desacuerdo central pasaba por la decisión de vender el inmueble y el reparto del dinero, un tema que generaba constantes discusiones.

Con el paso del tiempo, esas diferencias se volvieron más frecuentes y más intensas. Cada encuentro entre los hermanos reavivaba el conflicto, sin que lograran llegar a un acuerdo.

Alcohol, reproches y una relación deteriorada

A ese contexto se sumaban otros factores que, según los investigadores, profundizaron el deterioro del vínculo. Fuentes policiales señalaron que la relación estaba atravesada por problemas vinculados al consumo problemático de alcohol por parte de la víctima.

De acuerdo con esos testimonios, Juan Alberto solía pedirle dinero a su hermano para comprar bebidas alcohólicas, lo que generaba nuevos enfrentamientos y recriminaciones. Ese punto habría sido uno de los detonantes habituales de las discusiones familiares.

Aunque estos datos forman parte de la investigación y deberán ser confirmados en el expediente judicial, los investigadores consideran que el crimen fue el desenlace de un conflicto prolongado, no de un episodio espontáneo.

La investigación judicial

El fiscal Pedro Gallo ordenó una serie de medidas para esclarecer completamente el hecho. Entre ellas, la recolección de pruebas en la escena, el análisis del arma blanca, las pericias forenses y la declaración de testigos, incluido el hijo de la víctima.

El expediente fue caratulado de manera provisoria como homicidio, aunque la calificación legal podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevos elementos.

En las próximas horas, Julio César Rodríguez será imputado formalmente y deberá enfrentar una audiencia en la que se definirá su situación procesal. La Justicia evaluará si corresponde dictar prisión preventiva mientras avanza el proceso.