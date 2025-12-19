La discusión por una casa familiar entre hermanos terminó con una escena escalofriante
Una discusión que arrastraban por años desencadenó un crimen que conmocionó a Banda del Río Salí.
Tucumán: mató a su hermano de 18 puñaladas por la venta de una casa familiar (Foto: MPF Tucumán)
La escena ocurrió puertas adentro, lejos de testigos externos. Una discusión familiar de larga data, atravesada por reproches, tensiones económicas y viejos conflictos, terminó de la peor manera: un hombre de 57 años asesinó a su hermano mayor de 18 puñaladas durante una cena, en la ciudad tucumana de Banda del Río Salí.
Según indicó La Voz de Tucumán, el crimen tuvo lugar el jueves por la noche, en una vivienda ubicada sobre Juan B. Terán al 100, en pleno centro de la ciudad. Allí se encontraban Juan Alberto Rodríguez, de 62 años, y su hermano Julio César Rodríguez, de 57, compartiendo una comida que, según los investigadores, rápidamente se transformó en una discusión cada vez más violenta.
El brutal ataque con un cuchillo de carnicero
De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por el Ministerio Público Fiscal, la discusión giró en torno a la venta de una casa familiar, un conflicto que llevaba meses -incluso años- sin resolverse. En medio del intercambio de reproches, la pelea escaló hasta un punto sin retorno.
Julio César Rodríguez tomó un cuchillo de carnicero y atacó a su hermano en reiteradas oportunidades, sin darle posibilidad de defenderse. El informe forense preliminar determinó que Juan Alberto recibió 18 puñaladas, que le provocaron la muerte en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.
Parte de la violenta secuencia fue presenciada por el hijo de la víctima, quien se encontraba en la vivienda y, tras el ataque, dio aviso inmediato a las autoridades.
La confesión: "Lo tenía harto"
Minutos después del llamado de emergencia, efectivos policiales llegaron al domicilio, junto con personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). En el lugar encontraron al agresor todavía dentro de la casa.
Según confirmaron fuentes judiciales, Julio César Rodríguez no intentó huir. Al ser consultado por los efectivos, entregó el cuchillo utilizado en el ataque y confesó el crimen. Su frase, pronunciada ante los agentes, resume el nivel de tensión acumulada: “Lo tenía harto”.
La causa quedó a cargo del fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, quien ordenó una serie de medidas inmediatas para avanzar con la investigación, entre ellas peritajes en la escena, toma de testimonios y la autopsia del cuerpo.
Un conflicto que no era nuevo
Lejos de tratarse de una discusión aislada, el enfrentamiento entre los hermanos tenía antecedentes. Ambos mantenían disputas recurrentes por la venta de una propiedad familiar.
La casa donde ocurrió el crimen era habitada por Julio César, mientras que Juan Alberto residía en la ciudad de Alderetes. El desacuerdo central pasaba por la decisión de vender el inmueble y el reparto del dinero, un tema que generaba constantes discusiones.
Con el paso del tiempo, esas diferencias se volvieron más frecuentes y más intensas. Cada encuentro entre los hermanos reavivaba el conflicto, sin que lograran llegar a un acuerdo.
Alcohol, reproches y una relación deteriorada
A ese contexto se sumaban otros factores que, según los investigadores, profundizaron el deterioro del vínculo. Fuentes policiales señalaron que la relación estaba atravesada por problemas vinculados al consumo problemático de alcohol por parte de la víctima.
De acuerdo con esos testimonios, Juan Alberto solía pedirle dinero a su hermano para comprar bebidas alcohólicas, lo que generaba nuevos enfrentamientos y recriminaciones. Ese punto habría sido uno de los detonantes habituales de las discusiones familiares.
Aunque estos datos forman parte de la investigación y deberán ser confirmados en el expediente judicial, los investigadores consideran que el crimen fue el desenlace de un conflicto prolongado, no de un episodio espontáneo.
La investigación judicial
El fiscal Pedro Gallo ordenó una serie de medidas para esclarecer completamente el hecho. Entre ellas, la recolección de pruebas en la escena, el análisis del arma blanca, las pericias forenses y la declaración de testigos, incluido el hijo de la víctima.
El expediente fue caratulado de manera provisoria como homicidio, aunque la calificación legal podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevos elementos.
En las próximas horas, Julio César Rodríguez será imputado formalmente y deberá enfrentar una audiencia en la que se definirá su situación procesal. La Justicia evaluará si corresponde dictar prisión preventiva mientras avanza el proceso.