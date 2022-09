Según revelaron los vecinos y la madre del joven, la mujer le gritaba a su ex que saliera porque si no le iba a prender fuego el auto.

Video: el momento que una mujer le prende fuego el auto a su ex pareja

Como el hombre no salió la casa, la joven se dirigió con toda su enojo hasta donde estaba estacionado el Volkswagen Gol blanco. Después de forzar el vidrio del conductor, comenzó a rociar el interior del rodado con un combustible. A pesar de que la madre de su ex pareja salió e intentó detenerla, la chica logró prender fuego el vehículo y después escapó corriendo.

Le prendieron fuego el auto.jpg Horror en San Fernando: una mujer le gritaba a su ex que saliera porque sino le iba a prender fuego el auto. (Foto: Captura Video)

Momentos después arribaron al lugar los efectivos policiales y los bomberos. Según trascendió, la mujer fue denunciada por su ex pareja por delito de daños contra la propiedad. Según el hombre, no es la primera vez que su expareja se comporta de una manera violenta. Incluso antes del ataque, ella le había enviado un mensaje por WhatsApp, el cual decía: “Voy a ir y me voy a vengar”.