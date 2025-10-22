Dejaron solo a un bebé de 6 meses en la playa y se fueron a caminar

Mientras las autoridades esperaban la llegada de los paramédicos, la pareja regresó al lugar y confesó haber dejado a su hija allí, "porque estaba durmiendo".

La familia Wilks reside en una casa de $970,000 en Houston, en el estado de Texas. Cruzaron por casi todo el sur de los Estados Unidos para ir de vacaciones a la Florida.

Ambos admitieron que colocaron a la bebé bajo una carpa para que durmiera la siesta, y una vez que la beba se durmió, se fueron con sus otros tres hijos. Lo que debía ser una agradable caminata familiar, comenzó con un acto de una negligencia peligrosísima.

Para peor, trascendió parte de su declaración a la policía: Salieron a caminar y "perdieron la noción del tiempo". Increíble, imperdonable. Encima, Sara, la madre, es presidenta regional de US Heart and Vascular. Ni ella ni su esposo, llevaron sus teléfonos mientras estaban lejos de su hija, según mostraron las imágenes de vigilancia. Por lo tanto, cuando la recogió personal de "good Samaritans" y llamó a la policía, fue imposible ubicarlos. Solo se reunieron con su hija de 6 meses cuando dieron por concluida la caminata.

los padres de la beba Padres procesados: Sara y Brian, acusados de negligencia peligrosa con un niña.(Foto: Gentileza Daily Mail)

Una familia separada por la negligencia de los padres

La beba, por precaución, fue llevada a un centro médico para una completa revisación y una batería de análisis. El Departamento de Niños y Familias de Florida acudió de inmediato al lugar y los demás niños quedaron bajo custodia estatal hasta que pudieran llegar sus familiares desde Texas. Es que tanto el padre como la madre, permanecen detenidos, acusados por una negligencia que pudo ser fatal para la beba de 6 meses.

casa y playa La casa de la familia Wilks, valuada casi en 800.000 dólares en Texas. Desde allí fueron de vacaciones a Miramar Beach, en La Florida. (Foto: Gentileza Daily Mail)

Tiempo después, los Wilks fueron acusados de negligencia infantil sin causar lesiones graves. La pareja debió pagar una fianza de 1000 dólares al día siguiente, según los registros judiciales obtenidos por el Daily Mail. El mayor Dustin Cosson, de la Oficina del Sheriff del Condado de Walton, declaró que el tiempo que dejaron a su hijo fue "mucho más largo de lo razonable". Añadió que entiende que los bebés duermen la siesta, pero eso no significa que los padres deban dejarlos solos cuando lo hacen. "Está bien, pero no se deja a un bebé en casa y luego se va a la tienda", declaró.

Las consecuencias pudieron ser fatales: "El bebé podría darse la vuelta y asfixiarse, o el viento podría haberle cubierto la cara con una toalla. No se sabe qué podría haber pasado". Además, enfatizó que, si bien las playas del Estado del Sol son ideales para familias, los padres deben usar el sentido común y mantenerse alerta. "Sí, es una burbuja, pero eso no significa que al cruzar la frontera del condado o la frontera del estado hacia Florida podamos dejar atrás nuestro sentido común", dijo la funcionaria, que ratifico que la acusación contra los padres sigue en la justicia, aunque hayan pagado la sentencia.