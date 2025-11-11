La Justicia avanzó contra el padrastro del bebé de seis meses abusado en Rosario

El caso salió a la luz el 2 de noviembre, cuando el niño fue llevado al hospital por su madre y el propio Vázquez debido a que manifestaba fuertes dolores. Los médicos constataron lesiones severas en la zona genital y dieron aviso inmediato a la Justicia provincial y a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Tras la intervención judicial, la Policía de Santa Fe detuvo al padrastro a la salida del centro de salud.
La investigación está a cargo de los fiscales Agustina Ferttita y Diego Meinero, quienes sostuvieron la acusación durante la audiencia de imputación. De acuerdo con los primeros informes médicos, el bebé debió ser sometido a una cirugía reconstructiva y permanece estable, aunque su recuperación será prolongada. “Se hizo una exploración bajo anestesia para ver la magnitud de las lesiones. Tenemos fe en que se va a recuperar”, había expresado días atrás Eduardo Casim, director del hospital.
La jueza a cargo de la audiencia, Lorena Aronne, hizo lugar a la acusación pedida por los fiscales y ordenó la prisión preventiva efectiva de Vázquez por el plazo de ley para el padrastro de la víctima, quien había sido detenido el pasado 3 de noviembre en la puerta del hospital.
Desde un primer momento, la abuela del bebé sindicó al novio de su hija como el presunto autor de las lesiones, por lo que la Policía de Santa Fe lo arrestó de inmediato.
La adolescente de 16 años, madre del niño, declaró ante los medios tras la imputación del acusado. “Fue parte de mi familia. Se sentó al lado mío y de mi familia a comer. Era parte y nunca sospechamos que iba a pasar esto”, dijo en diálogo con Canal 3.
Mientras tanto, la Secretaría de Niñez dictó una medida de protección excepcional para separar al bebé de su entorno familiar inmediato. “Es una situación de mucha vulneración de derechos, como suele suceder en este tipo de casos. Nosotros lo que evaluamos es la adopción y efectivización de una medida de protección excepcional, que en primer lugar implica separar al niño de su centro de vida. Se trata de una medida temporal, porque tiene un plazo para que luego podamos actuar”, comentó Rodrigo Lioi, director del organismo en Rosario.
El funcionario señaló además que, por su estado clínico, el menor quedará bajo el cuidado del hospital, con acompañantes designados para asistirlo, hasta que se defina si algún familiar puede asumir su tutela.
El caso, que generó conmoción en Rosario, continúa bajo investigación y se aguardan los resultados de nuevas pericias médicas y psicológicas para profundizar las circunstancias del hecho.