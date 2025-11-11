La Justicia avanzó contra el padrastro del bebé de seis meses abusado en Rosario

Desde un primer momento, la abuela del bebé sindicó al novio de su hija como el presunto autor de las lesiones, por lo que la Policía de Santa Fe lo arrestó de inmediato.

hospital vilela

La adolescente de 16 años, madre del niño, declaró ante los medios tras la imputación del acusado. “Fue parte de mi familia. Se sentó al lado mío y de mi familia a comer. Era parte y nunca sospechamos que iba a pasar esto”, dijo en diálogo con Canal 3.

Mientras tanto, la Secretaría de Niñez dictó una medida de protección excepcional para separar al bebé de su entorno familiar inmediato. “Es una situación de mucha vulneración de derechos, como suele suceder en este tipo de casos. Nosotros lo que evaluamos es la adopción y efectivización de una medida de protección excepcional, que en primer lugar implica separar al niño de su centro de vida. Se trata de una medida temporal, porque tiene un plazo para que luego podamos actuar”, comentó Rodrigo Lioi, director del organismo en Rosario.

eduardo casim

El funcionario señaló además que, por su estado clínico, el menor quedará bajo el cuidado del hospital, con acompañantes designados para asistirlo, hasta que se defina si algún familiar puede asumir su tutela.

El caso, que generó conmoción en Rosario, continúa bajo investigación y se aguardan los resultados de nuevas pericias médicas y psicológicas para profundizar las circunstancias del hecho.