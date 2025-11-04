Horror por un bebé de seis meses que tuvo que ser hospitalizado con signos de abuso sexual: un detenido

El bebé, según informaron fuentes médicas, evolucionó favorablemente durante las primeras 24 horas y permanece internado en una sala general. “Se hizo una exploración bajo anestesia para determinar la magnitud de las lesiones. Tenemos fe de que se va a recuperar”, explicó Casim.

Aunque el niño estaba acompañado por su madre en el hospital, la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, encabezada por Rodrigo Lioy, dispuso que quedara bajo resguardo estatal. “Se definió adoptar una medida de protección excepcional, que implica suspender la responsabilidad parental de los progenitores y disponer el resguardo inmediato del niño”, señaló el funcionario.

La decisión busca proteger al menor mientras avanza la investigación para determinar el rol de cada integrante del entorno familiar.