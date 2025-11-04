En vivo Radio La Red
Policiales
Bebé
abuso sexual
ROSARIO

Horror por un bebé de seis meses que tuvo que ser hospitalizado con signos de abuso sexual: un detenido

El bebé fue llevado al Hospital Víctor J. Vilela por su madre, una adolescente de 16 años, y los médicos detectaron lesiones compatibles con abuso sexual. El sospechoso, de 47 años, fue detenido y el niño quedó bajo resguardo estatal mientras avanza la investigación.

Un bebé de seis meses fue internado de urgencia en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, en Rosario, luego de que los médicos detectaran lesiones graves compatibles con abuso sexual. Por el hecho, un hombre de 47 años, pareja de la madre del niño, fue detenido y la Justicia abrió una investigación.

La situación se conoció durante la madrugada del lunes, cuando una adolescente de 16 años llevó a su hijo al hospital porque presentaba dificultades para evacuar y síntomas de estreñimiento. Sin embargo, al examinarlo, los profesionales constataron signos que indicaban una posible agresión sexual. “No vemos con frecuencia una lesión de esa magnitud”, afirmó el director del centro de salud, Eduardo Casim, en declaraciones a La Capital.

hospital de Rosaroi

A partir del diagnóstico, el equipo médico realizó la denuncia ante la unidad de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y se dio intervención a la Secretaría de la Niñez.

El sospechoso, identificado como Guillermo V., fue detenido por la policía luego de un llamado al 911 por un supuesto robo en una vivienda ubicada en Italia y Gálvez. Cuando los agentes llegaron, una mujer lo señaló como responsable del abuso de su nieto de seis meses.

El bebé, según informaron fuentes médicas, evolucionó favorablemente durante las primeras 24 horas y permanece internado en una sala general. “Se hizo una exploración bajo anestesia para determinar la magnitud de las lesiones. Tenemos fe de que se va a recuperar”, explicó Casim.

Aunque el niño estaba acompañado por su madre en el hospital, la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, encabezada por Rodrigo Lioy, dispuso que quedara bajo resguardo estatal. “Se definió adoptar una medida de protección excepcional, que implica suspender la responsabilidad parental de los progenitores y disponer el resguardo inmediato del niño”, señaló el funcionario.

La decisión busca proteger al menor mientras avanza la investigación para determinar el rol de cada integrante del entorno familiar.

