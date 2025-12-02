En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
palabras
Asesinato
HORROR Y MUERTE

Las últimas palabras de Gerónimo antes de morir: el estremecedor final del joven apuñalado

La comunidad sigue en shock tras el brutal asesinato del joven de 26 años que fue apuñalado a la salida de una fiesta de egresados. La Justicia intenta reconstruir los minutos previos al ataque y avanza con la detención del principal sospechoso.

Las últimas palabras de Gerónimo Carabajal antes de morir. (Foto: archivo)

Las últimas palabras de Gerónimo Carabajal antes de morir. (Foto: archivo)

La localidad cordobesa de Melo, en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, atraviesa horas de conmoción profunda tras el brutal asesinato de Gerónimo Carabajal, un joven de 26 años que perdió la vida al recibir dos puñaladas a la salida de una fiesta de egresados. Lo que debía ser una celebración familiar terminó en tragedia en cuestión de minutos, en un episodio que hoy investiga la Justicia provincial y que ya derivó en la detención de un sospechoso.

Leé también El insólito detalle que delató a un criminal que había protagonizado un violento asesinato
el insolito detalle que delato a un criminal que habia protagonizado un violento asesinato

La víctima había viajado desde Serrano, donde residía, para acompañar a su hermano menor en la fiesta de fin de curso de la IPEA 237 “San Antonio”, organizada en el salón de la Sociedad Italiana de Melo. Según reconstruyó la Fiscalía, todo transcurría con normalidad hasta que se desató una violenta discusión entre varios asistentes, muchos de ellos alcoholizados. Esa pelea inicial fue controlada por personal de seguridad, pero el conflicto se trasladó a la vereda del salón, donde se desencadenó el ataque letal.

“El último aliento que me dijo fue: ‘Me estoy muriendo’”

Córdoba asesinato
El padre hab&iacute;a salido apenas cinco minutos para buscar su auto. Cuando regres&oacute;, el joven ya estaba gravemente herido sobre la vereda. (Foto: archivo)

El padre había salido apenas cinco minutos para buscar su auto. Cuando regresó, el joven ya estaba gravemente herido sobre la vereda. (Foto: archivo)

El testimonio más estremecedor es el del padre de la víctima, José María Carabajal, quien habló con Cadena 3 pocas horas después del crimen. Visiblemente conmocionado, relató los momentos finales de su hijo: “Cuando volví, encontré a mi hijo apuñalado y a la gente gritando, sin entender qué pasaba”, recordó, y agregó: “Quiero que caigan todos, porque le pegaron dos puñaladas a mi hijo y lo dejaron tirado como un perro en el suelo”.

Y reveló las últimas palabras que alcanzó a pronunciar Gerónimo antes de perder el conocimiento: “El último aliento que me dijo fue: ‘Me estoy muriendo’. Es lo único que me queda”.

El padre había salido apenas cinco minutos para buscar su auto. Cuando regresó, el joven ya estaba gravemente herido sobre la vereda. Una paramédica contratada para la fiesta fue la primera en asistirlo.

La secuencia del ataque

En base a los testimonios reunidos por la Policía y el Ministerio Público Fiscal, la cronología del hecho se reconstruyó de la siguiente manera: dentro del salón se produce una discusión entre un primo de la víctima y otros asistentes. El altercado se traslada afuera, ya sobre la calle, donde participan nuevas personas. En medio del caos, una camioneta blanca llega al lugar; algunos testigos dicen que sus ocupantes también se encontraban alcoholizados.

Uno de ellos golpeó al padre de la víctima. Otro sujeto, posteriormente señalado como el presunto agresor, extrajo un arma blanca -testigos la describen como “puñal” o “cuchillo de cocina”- y apuñaló dos veces a Gerónimo en el tórax. El joven cayó desplomado frente a la entrada del salón. El atacante huyó rápidamente en el mismo vehículo.

Los presentes intentaron contener la hemorragia del joven mientras llegaban los servicios de emergencia. Carabajal fue trasladado al Hospital Ramón Cárcano, en Laboulaye, donde se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos del personal médico.

El agresor detenido y una comunidad paralizada

El presunto autor del crimen, un hombre de 30 años oriundo de Villa Rossi, fue detenido horas después en un operativo cerrojo montado por efectivos policiales de la zona. La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye está a cargo del caso y evaluará nuevas imputaciones a medida que avancen las pericias y se analicen videos, testimonios y evidencia recolectada.

La noticia provocó impacto inmediato no solo en Melo, sino también en Serrano, donde la víctima era conocida por su actividad deportiva y su participación en eventos comunitarios. El propio ministro de Justicia provincial, Julián López, oriundo de Melo, se declaró “profundamente consternado” y pidió celeridad judicial.

Una violencia que sorprende en un pueblo chico

La violencia en fiestas de egreso es un fenómeno que, según autoridades y especialistas, se ha incrementado en distintas localidades del interior argentino. Sin embargo, en pueblos pequeños como Melo -de apenas 1.200 habitantes-, un crimen de esta magnitud genera un impacto emocional difícil de dimensionar.

Testigos del hecho sostuvieron que varios de los involucrados habían consumido alcohol y que la seguridad privada del evento no logró contener la escalada del conflicto en la calle. También pidieron mayor responsabilidad en la organización de celebraciones donde participan familias enteras, incluidos menores de edad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
palabras Asesinato Crimen
Notas relacionadas
"Nosotros descubrimos el cuerpo": el calvario que atravesó la familia del joven apuñalado por su novia
Un joven fue apuñalado cuando salía de la fiesta de egresados de su hermano y el final fue fatal
Remolcaba su auto en la General Paz cuando un hecho inesperado convirtió la noche en una tragedia

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar