Habló la hermana de la argentina apuñalada en Italia por su esposo: "Está viva por un milagro de Dios"

El miedo a denunciar, sumado al aislamiento y las secuelas de la violencia, mantuvieron a Paola en silencio durante meses. Recién cuando logró empezar a trabajar en el hotel reunió fuerzas para contar lo que estaba viviendo.

La confesión que intentó ser una salida

El 28 de noviembre, Paola llegó al hotel junto a Grisetti con la esperanza de encontrar un entorno más seguro. “Ella pensó que ese lugar podía ser su escapatoria”, explicó su hermana. A los pocos días, se animó a contarle su situación a una compañera argentina, oriunda de Rosario, que la ayudó a pedir auxilio.

Tras la confesión, el personal del hotel y el dueño del establecimiento prometieron intervenir para protegerla. Según Maira, le aseguraron que su esposo sería trasladado a otro destino laboral, en Austria. “Le dijeron que se quedara tranquila, que lo iban a mover el martes. Eso nunca pasó”, sostuvo.

El 10 de diciembre, mientras Paola preparaba el desayuno a primera hora de la mañana, fue atacada por su esposo, quien la sorprendió por detrás y la agredió con un arma blanca. La violencia del ataque fue extrema.

“Está viva de milagro”, resumió Maira. La joven sufrió perforaciones en ambos pulmones, lesiones en el hígado y un riñón, una escápula quebrada y múltiples heridas. En medio del ataque, se arrojó desde un entrepiso intentando escapar.

Captura Paola había emigrado a Italia a principios de año junto a su pareja, Alejo Grisetti.

Debido a la gravedad del cuadro, fue trasladada en helicóptero al hospital Santa Chiara de Trento, donde permaneció seis días en terapia intensiva y luego pasó a una sala de cirugía.

La recuperación y el acompañamiento familiar

Paola continúa internada y su recuperación será prolongada. “De a poco hay avances: le sacaron los drenajes de los pulmones, pero el proceso es largo”, explicó su hermana, quien hoy es la única familiar que la acompaña en Italia.

Maira viajó de urgencia apenas se enteró del ataque. “No tenía el dinero, pero sabía que tenía que estar con ella. Compré el pasaje con la tarjeta de crédito”, contó. Además del impacto emocional, la familia enfrenta importantes gastos económicos, por lo que solicitaron colaboración para cubrir los pasajes y el eventual regreso de Paola a la Argentina.

Captura Alejo Grisetti, también oriundo de San Nicolás.

El agresor, detenido y a disposición de la Justicia italiana

El atacante, Alejo Grisetti, también fue internado por autolesiones tras el hecho, pero quedó detenido y será interrogado cuando reciba el alta médica. La investigación está a cargo del juez de instrucción Enrico Borrelli, según informó el medio italiano Il T Quotidiano.

De acuerdo con la familia, Grisetti obtuvo la ciudadanía italiana en agosto, por lo que deberá enfrentar el proceso judicial y una eventual condena en Italia. “Eso significa que la pena la va a cumplir acá”, señaló Maira.

Además, la familia cree que el ataque habría sido premeditado. “Se escondió, la esperó. Todo indica que fue algo planificado”, sostuvo la hermana de la víctima.

Mientras Paola lucha por recuperarse física y emocionalmente, también deberá atravesar el proceso judicial en un país extranjero. “Es algo muy fuerte para ella”, reconoció Maira, quien no se separa de su lado.