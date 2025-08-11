Una mujer estuvo más de 20 años reducida a la servidumbre por su esposo e hijos: así fue su rescate

Si bien el expediente permanece bajo secreto de sumario, fuentes judiciales confirmaron que el fiscal reunió pruebas suficientes para sustentar las detenciones y avanzar en la investigación.

El filicidio que conmocionó a Córdoba en la última semana

Una mujer de 47 años fue detenida e imputada en Río Cuarto, Córdoba, por la presunta responsabilidad en el asesinato de su hijo adolescente de 14 años, ocurrido en las últimas horas. La causa, que conmocionó a la comunidad local, se investiga como un caso de filicidio, y una de las principales hipótesis apunta a que la madre podría haber sufrido un brote psiquiátrico al momento del hecho.

Según los primeros informes, María Juárez, la acusada, vivía junto al menor en una vivienda del barrio Obrero. Fue ella quien alertó telefónicamente a su pareja, informando que el adolescente estaba gravemente herido. Al arribar al domicilio, el hombre encontró al joven sin signos vitales.

filicidio-cordoba

El crimen se produjo el miércoles y está bajo la investigación de la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, dirigida por Pablo Jávega, quien imputó a Juárez por homicidio calificado. Mientras la causa avanza, el cuerpo del adolescente fue sometido a una autopsia que será fundamental para esclarecer las circunstancias exactas del deceso.

Además, se aguardan peritajes médicos que evalúen la salud mental de la imputada. En caso de confirmarse que padecía un trastorno psiquiátrico durante el episodio, la Justicia deberá determinar si corresponde declararla inimputable.