En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Hijos
Rescate
CONMOCIÓN EN CÓRDOBA

Una mujer estuvo más de 20 años reducida a la servidumbre por su esposo e hijos: así fue su rescate

En Despeñaderos, una mujer fue liberada después de más de 20 años de maltrato y abandono por parte de su esposo e hijos.

Una mujer estuvo más de 20 años reducida a la servidumbre por su esposo e hijos: así fue su rescate
Leé también Empezaba a trabajar y lo mataron en un robo: el desgarrador relato de su madre en Córdoba
empezaba a trabajar y lo mataron en un robo: el desgarrador relato de su madre en cordoba

De acuerdo con el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, la mujer estaba en estado de shock, con un marcado deterioro físico y signos de desnutrición. Vivía prácticamente encerrada, sin poder salir al patio ni a la calle, y recibía alimentos de manera esporádica. El funcionario judicial relató que, debido al grado de abandono, tuvieron que cortarle las uñas de los pies con una amoladora. Actualmente permanece internada en el Hospital Arturo Illia para recibir atención médica y estabilizar su estado de salud.

Vecinos y allegados se mostraron sorprendidos por el hallazgo y aseguraron que la familia aparentaba llevar una vida normal, aunque reconocieron que la mujer rara vez era vista fuera de su casa.

Imputaciones y medidas judiciales

Tras el rescate, una hija menor de 11 años también recibe contención psicológica. El juez de la causa imputó al esposo por abandono de persona y ordenó su arresto. Una hija de 22 años fue acusada de abandono agravado y también quedó detenida. Otros dos hijos mayores del matrimonio fueron imputados, aunque no se dictó su prisión preventiva.

Si bien el expediente permanece bajo secreto de sumario, fuentes judiciales confirmaron que el fiscal reunió pruebas suficientes para sustentar las detenciones y avanzar en la investigación.

El filicidio que conmocionó a Córdoba en la última semana

Una mujer de 47 años fue detenida e imputada en Río Cuarto, Córdoba, por la presunta responsabilidad en el asesinato de su hijo adolescente de 14 años, ocurrido en las últimas horas. La causa, que conmocionó a la comunidad local, se investiga como un caso de filicidio, y una de las principales hipótesis apunta a que la madre podría haber sufrido un brote psiquiátrico al momento del hecho.

Según los primeros informes, María Juárez, la acusada, vivía junto al menor en una vivienda del barrio Obrero. Fue ella quien alertó telefónicamente a su pareja, informando que el adolescente estaba gravemente herido. Al arribar al domicilio, el hombre encontró al joven sin signos vitales.

filicidio-cordoba

El crimen se produjo el miércoles y está bajo la investigación de la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, dirigida por Pablo Jávega, quien imputó a Juárez por homicidio calificado. Mientras la causa avanza, el cuerpo del adolescente fue sometido a una autopsia que será fundamental para esclarecer las circunstancias exactas del deceso.

Además, se aguardan peritajes médicos que evalúen la salud mental de la imputada. En caso de confirmarse que padecía un trastorno psiquiátrico durante el episodio, la Justicia deberá determinar si corresponde declararla inimputable.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hijos Rescate Córdoba Conmoción
Notas relacionadas
Tragedia en Córdoba: tres menores y un adulto murieron en un choque en la Ruta 19
Córdoba: una madre asesinó a su hijo adolescente y la investigan por su salud mental
La viuda negra que creaba perfiles falsos para robar: a juicio por siete denuncias

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar