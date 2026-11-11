El dramático llamado al 911 de la familia de Marcos Camino y la estremecedora escena que encontró la Policía

El hallazgo generó un profundo impacto entre sus seres queridos y quienes compartieron con él tantos años de trayectoria artística. La noticia también golpeó especialmente a los seguidores de Los Palmeras, una formación emblemática de la cumbia santafesina.

Vale recordar que durante cinco décadas, Marcos Camino fue uno de los grandes referentes de la música popular de Santa Fe y dejó una huella imborrable en la historia del grupo. El registro de las cámaras permitió establecer sus últimos movimientos dentro del establecimiento y reconstruir así cómo sus familiares llegaron hasta el lugar, donde finalmente se encontraron con la devastadora escena.

Cuáles fueron las causas de la muerte de Marcos Camino, el histórico referente de Los Palmeras

La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, generó una profunda conmoción en el mundo de la música. El artista falleció este martes a los 76 años en Santa Fe, luego de ser encontrado sin vida en un inmueble del barrio Candioti Norte, que funcionaba como estudio de grabación y espacio logístico de la banda. Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a un presunto suicidio.

La noticia fue revelada por Luis Ventura y Marina Calabró en PrimiciasYa (América TV). “Se suicidó Marcos Camino, el líder de Los Palmeras”, informó el conductor al dar a conocer el dramático episodio.

Por su parte, Santiago Sposato aportó detalles sobre las primeras actuaciones policiales y explicó que esa era la principal hipótesis que manejaban los investigadores para esclarecer las circunstancias de la muerte.

De acuerdo con el parte oficial, los efectivos llegaron al lugar tras recibir un aviso del Centro de Emergencias 911. Allí dialogaron con una mujer que se presentó como cuñada del músico y relató cómo descubrieron que algo ocurría.

Según consta en el informe policial, la mujer “informó que observa por las cámaras de seguridad que el masculino ingresa al galpón logístico de la banda y no volvió a salir”. Ante esa situación, se dirigió hasta la propiedad junto a un empleado y, al ingresar, encontraron el cuerpo del artista.

La tragedia llega meses después de que Marcos Camino anunciara su retiro de los escenarios. En febrero de 2026, tras más de cinco décadas junto a Los Palmeras, había explicado que su decisión estaba relacionada con su edad y cuestiones de salud.

Aunque dejaba las presentaciones en vivo, tenía previsto continuar ligado al grupo desde otro lugar. Su hijo, Marcos Camino Jr., había sido elegido para ocupar su lugar y mantener vivo el legado musical de la histórica formación santafesina.