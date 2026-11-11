Así fue la llegada del papa León XIV a Luján: fe y emoción en la ciudad

Para facilitar la participación de todos los peregrinos, se instalaron pantallas gigantes y equipos de sonido en las calles cercanas al santuario, de manera que quienes no consiguieran ubicarse frente al altar principal también pudieran seguir la ceremonia.

En paralelo, se organizó un importante operativo de seguridad y asistencia sanitaria. La Cruz Roja, Defensa Civil y los servicios de salud provinciales desplegaron hospitales móviles y ambulancias en distintos sectores de la zona céntrica y en las vías de evacuación.

Refuerzan el transporte público para el regreso de los peregrinos

Ante la masiva convocatoria prevista para la misa papal, las autoridades locales dispusieron un refuerzo en las frecuencias del transporte público desde la terminal de Luján hacia los principales puntos de conexión ferroviaria y automotor del área metropolitana de Buenos Aires.

El operativo también contempla la desconcentración ordenada de los fieles una vez finalizada la celebración religiosa, uno de los momentos de mayor movimiento previsto para la jornada.

La despedida de León XIV y su partida hacia Perú

Después de la misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el Papa continuará su agenda rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de despedida junto a las autoridades nacionales.

El acto está previsto para las 13:30, mientras que a las 14 el avión papal partirá hacia Lima, Perú, para continuar con la siguiente etapa de su viaje apostólico.