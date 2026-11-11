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Luján
Visita histórica

Así fue la llegada del papa León XIV a Luján: fe y emoción en la ciudad

El Pontífice llegó a la ciudad bonaerense para encabezar una celebración religiosa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los momentos centrales de su visita al país.

Así fue la llegada del papa León XIV a Luján: fe y emoción en la ciudad
Así fue la llegada del papa León XIV a Luján: fe y emoción en la ciudad (Foto: Reuters)

Así fue la llegada del papa León XIV a Luján: fe y emoción en la ciudad (Foto: Reuters)

El papa León XIV llegó este miércoles a la ciudad bonaerense de Luján para encabezar una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Se trata de una de las actividades centrales de la última jornada de su histórica visita a la Argentina, antes de continuar su viaje apostólico rumbo a Perú.

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Alma misionera, la canción que quedó como símbolo de la visita de León XIV a la Argentina. (Foto: A24.com)

La expectativa es enorme: las autoridades esperan la presencia de cerca de dos millones de fieles, muchos de los cuales llegaron desde distintos puntos del país y pasaron la noche en las inmediaciones del santuario para conseguir un lugar y participar de la celebración.

Con banderas, paraguas y muestras de emoción, los peregrinos se congregaron desde temprano para despedir al Pontífice en su última misa en territorio argentino.

Así fue la llegada del papa León XIV a Luján: fe y emoción en la ciudad. (Foto: Reuters)

Así fue la llegada del papa León XIV a Luján: fe y emoción en la ciudad. (Foto: Reuters)

Vigilia de oración, pantallas gigantes y un operativo especial en Luján

Durante la noche previa a la misa de León XIV, miles de fieles se congregaron en las inmediaciones de la Basílica de Luján para participar de vigilias de oración, actividades culturales y cantos religiosos. Muchos llegaron desde distintos puntos del país y permanecieron en el lugar pese a la lluvia, a la espera de la celebración encabezada por el Pontífice.

Para facilitar la participación de todos los peregrinos, se instalaron pantallas gigantes y equipos de sonido en las calles cercanas al santuario, de manera que quienes no consiguieran ubicarse frente al altar principal también pudieran seguir la ceremonia.

En paralelo, se organizó un importante operativo de seguridad y asistencia sanitaria. La Cruz Roja, Defensa Civil y los servicios de salud provinciales desplegaron hospitales móviles y ambulancias en distintos sectores de la zona céntrica y en las vías de evacuación.

Refuerzan el transporte público para el regreso de los peregrinos

Ante la masiva convocatoria prevista para la misa papal, las autoridades locales dispusieron un refuerzo en las frecuencias del transporte público desde la terminal de Luján hacia los principales puntos de conexión ferroviaria y automotor del área metropolitana de Buenos Aires.

El operativo también contempla la desconcentración ordenada de los fieles una vez finalizada la celebración religiosa, uno de los momentos de mayor movimiento previsto para la jornada.

La despedida de León XIV y su partida hacia Perú

Después de la misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el Papa continuará su agenda rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de despedida junto a las autoridades nacionales.

El acto está previsto para las 13:30, mientras que a las 14 el avión papal partirá hacia Lima, Perú, para continuar con la siguiente etapa de su viaje apostólico.

En pocas palabras

  • Llegada papal: El papa León XIV arribó a Luján para una misa ante más de 1,7 millones de fieles.
  • Evento central: La celebración religiosa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján marcó la última jornada en Argentina.
  • Expectativa: Peregrinos de todo el país se congregaron para despedir al Pontífice, muchos acampando desde la noche anterior.
Resumen generado por Thinkindot AI
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