Llamaron a la puerta de su casa, salió a atender y pasó lo peor: la desesperada llamada al 911 de su esposa

La principal línea de investigación apunta a un posible enfrentamiento entre personas que se conocían, mientras se intenta establecer si el crimen estuvo relacionado con una cuestión comercial, laboral o contractual. Por el momento, las autoridades no comunicaron oficialmente cuál habría sido el móvil del asesinato.

Crimen en Vaqueros: cómo fue el ataque a la víctima en la puerta de su casa

El homicidio ocurrió durante la madrugada, en una franja horaria en la que el movimiento habitual del barrio San Nicolás era reducido. Según la información difundida por medios locales, el episodio se produjo entre las 5 y las 5.30, cuando un hombre llegó hasta una propiedad ubicada en Las Virginias al 100.

La secuencia comenzó cuando el visitante golpeó la puerta de la vivienda. El dueño de casa se acercó para atender, sin imaginar que ese momento terminaría de manera trágica. Cuando salió al acceso del inmueble, recibió un disparo que lo alcanzó en la zona de la cabeza o el rostro.

Las primeras informaciones señalan que el agresor habría utilizado un arma de fuego de importante calibre. Además, las fuentes consultadas indicaron que se habría efectuado un solo disparo, suficiente para provocar heridas mortales.

Después del ataque, el sospechoso se retiró rápidamente del lugar. No trascendieron detalles precisos sobre la dirección en la que escapó ni sobre si utilizó algún vehículo para abandonar la zona.

La situación fue descubierta por la esposa de la víctima, quien encontró a su pareja gravemente herida en el ingreso de la propiedad. Frente a la gravedad del cuadro, se comunicó inmediatamente con el sistema de emergencias 911.

El pedido de ayuda activó el procedimiento policial y sanitario. Cuando los primeros efectivos llegaron al domicilio, encontraron al hombre sin signos vitales. El personal del Samec también intervino y confirmó el fallecimiento.

La escena del crimen quedó bajo resguardo para permitir el trabajo de los especialistas, que comenzaron a buscar indicios capaces de reconstruir los momentos anteriores y posteriores al disparo.

Un detenido por el homicidio en Vaqueros tras la investigación policial

Uno de los aspectos centrales de la investigación fue la rapidez con la que los efectivos lograron identificar a un posible sospechoso. Durante las primeras horas posteriores al asesinato, los investigadores comenzaron a reunir información sobre el entorno de la víctima y las personas que podrían haber tenido algún tipo de contacto con ella.

En ese contexto, el testimonio de la esposa adquirió especial relevancia para reconstruir lo sucedido durante la madrugada. También se avanzó con distintas tareas investigativas, entre ellas el análisis de teléfonos celulares, con el objetivo de establecer posibles comunicaciones y contactos que permitan explicar el origen del ataque.

Poco después de las 10, la Policía detuvo a un hombre de alrededor de 36 años, señalado como posible responsable del homicidio. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el sospechoso tendría un trato previo con la víctima.

Ese dato modificó el rumbo de la pesquisa, ya que los investigadores comenzaron a concentrarse en el vínculo que existía entre ambos y en las circunstancias que pudieron haber desencadenado la agresión.

Entre las posibilidades que se analizan aparece la existencia de una relación comercial, laboral o contractual. Se trata de alternativas que todavía deben ser verificadas mediante testimonios, documentación y otros elementos incorporados al expediente.

También trascendió que el detenido viviría en el mismo barrio San Nicolás o en una zona cercana. Esta circunstancia forma parte de los datos que los investigadores buscan contrastar para establecer cómo se produjo el encuentro y de qué manera el sospechoso habría llegado hasta la casa.

Por ahora, la detención representa un avance importante, pero no significa que todas las circunstancias del asesinato estén esclarecidas. La Justicia deberá determinar cuál fue la participación concreta del acusado y qué elementos permiten sostener la hipótesis de su responsabilidad.

Las hipótesis sobre el crimen: investigan si existía un conflicto previo

Una de las principales preguntas que intenta responder la investigación es por qué el atacante llegó hasta la vivienda durante la madrugada y disparó contra el hombre cuando este salió a atender la puerta.

Entre las primeras hipótesis aparece la posibilidad de que el homicidio no haya estado relacionado con un intento de robo. La modalidad del ataque, la ausencia de información sobre la sustracción de pertenencias y el supuesto conocimiento previo entre la víctima y el detenido llevaron a los investigadores a examinar otras explicaciones.

En particular, se intenta establecer si existía una disputa anterior que pudiera haber derivado en una agresión de estas características.

La posibilidad de un conflicto personal o económico es uno de los puntos que se encuentran bajo análisis. Si se confirma que entre ambos existía una relación comercial, laboral o contractual, los investigadores buscarán determinar si había desacuerdos, reclamos pendientes o algún enfrentamiento que pudiera haber actuado como desencadenante.

Sin embargo, hasta el momento no existe una explicación oficial sobre el motivo del asesinato. Por eso, las distintas alternativas deben considerarse hipótesis y no conclusiones definitivas.

Otro dato que trascendió durante las primeras horas del caso está relacionado con el pasado de la víctima. Fuentes vinculadas a la investigación mencionaron que el hombre tendría antecedentes y posibles conexiones con delitos de jurisdicción federal.

Esa información tampoco fue confirmada oficialmente y forma parte de los aspectos que deberán ser evaluados con cautela. Los investigadores buscan determinar si esos antecedentes tienen alguna relación concreta con el homicidio o si se trata de circunstancias independientes.

La prioridad de la pesquisa es establecer si el asesinato fue consecuencia de una disputa previa y si el detenido tenía un motivo específico para atacar a la víctima.

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales trabaja en la escena del crimen

Después de confirmarse la muerte del hombre, el procedimiento continuó con la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), cuyos especialistas realizaron tareas en la vivienda para recolectar elementos de interés.

El trabajo pericial resulta fundamental para reconstruir la mecánica del homicidio. Los investigadores deben determinar desde qué posición se efectuó el disparo, cuál fue la distancia aproximada entre el atacante y la víctima y qué rastros quedaron en el lugar.

También resulta importante establecer si existen registros de cámaras de seguridad en las inmediaciones que permitan identificar movimientos sospechosos durante la madrugada.

En paralelo, el análisis de los dispositivos telefónicos podría aportar información sobre las comunicaciones anteriores al crimen. Los mensajes, llamadas y otros registros pueden ayudar a reconstruir el vínculo entre los involucrados y detectar posibles discusiones o encuentros previos.

Uno de los puntos que todavía no fue esclarecido es si el arma utilizada para cometer el homicidio fue encontrada durante los procedimientos policiales. Las primeras informaciones no confirmaron oficialmente el secuestro del elemento con el que se habría realizado el disparo.

La investigación también deberá establecer con precisión cómo se produjo la llegada del agresor al domicilio y qué ocurrió inmediatamente después del ataque.

Qué falta esclarecer sobre el asesinato en Vaqueros, Salta

El homicidio ocurrido en el barrio San Nicolás abrió una investigación que tiene varios interrogantes pendientes. Aunque la detención de un sospechoso permitió avanzar sobre una posible responsabilidad, todavía falta reconstruir el contexto completo del episodio.

Entre los principales aspectos que buscan esclarecer las autoridades se encuentran:

El vínculo entre la víctima y el detenido: determinar si mantenían una relación comercial, laboral, contractual o personal.

El posible móvil del asesinato: establecer si existía un conflicto previo y si hubo amenazas o enfrentamientos anteriores.

El arma utilizada: confirmar las características del elemento con el que se efectuó el disparo y establecer si fue secuestrado.

La mecánica del ataque: reconstruir la distancia, la posición y las circunstancias en las que se produjo el disparo.

Los movimientos del sospechoso: establecer cómo llegó hasta la vivienda y qué hizo después de abandonar el lugar.

Los antecedentes de la víctima: verificar si la información sobre posibles vinculaciones con delitos federales tiene alguna relación con el crimen.

Mientras avanzan las pericias y se incorporan nuevos testimonios, la investigación intenta determinar qué ocurrió durante esos minutos decisivos de la madrugada.

El asesinato de Vaqueros tuvo como escenario la entrada de una vivienda familiar y terminó con un hombre de 36 años muerto de un disparo. La detención de un sospechoso que habría conocido previamente a la víctima abrió una nueva etapa en la causa, cuyo principal objetivo ahora es establecer por qué se produjo el ataque y qué circunstancias llevaron al desenlace fatal.

Por el momento, no se confirmó oficialmente el móvil del homicidio ni se difundieron conclusiones definitivas sobre la participación del detenido.