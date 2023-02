Una presa reveló "lo que les espera" a las asesinas de Lucio Dupuy cuando lleguen a la cárcel: "Las van a violar"

Cómo será la vida en la cárcel para las asesinas de Lucio Dupuy

En “América Noticias” por A24, una mujer privada de su libertad e identificada como “Joaqui” reveló los pormenores de lo que sucederá con las asesinas de Lucio Dupuy en “cualquier cárcel que vayan”.

“Por el motivo de mi integridad física no voy a decir en que unidad de me encuentro”, aseguró la detenida, y se refirió a sus primeras impresiones sobre el caso de Lucio Dupuy: “Ver cómo mataron a una criatura, más siendo su mamá, donde llegasen no van a ser bien recibidas”.

“Se van a arrepentir toda su vida lo que le hicieron a Lucio Dupuy, todos los días desde que se levanten hasta que se acuesten se lo van a recordar”, aseguró “Joaqui” y explicó que Espósito Valenti y Páez van a ir a un pabellón infanto donde “la policía las va a cuidar mucho, no las van a dejar solas”.

Consultada por lo que podría ocurrir con las asesinas del pequeño, la mujer no anduvo con rodeos: “Les espera lo peor, primero no van a poder salir solas, porque si lo hacen las van a lastimar”.

Sobre lo que significaría “lastimarlas” en la jerga carcelaria, “Joaqui” aseguró “lo mismo que le hicieron a Lucio Dupoy se lo van a hacer a ellas, las van a violar”. “Estas chicas la van a pagar, no tuvieron piedad con una criatura, por qué van a tener piedad con ellas”, manifestó en diálogo con A24.

"Yo soy mamá, me pongo en el lugar de su papá y su abuelo, y no me importaría pagarla", reflexionó la detenida en referencia a los castigos que podrían recibir las presas por agredir a las asesinas de Lucio Dupuy.