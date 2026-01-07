Un pequeño resbalón desató una tragedia en el río: su gran y último acto heroico antes de morir

La corriente del Gualeguay terminó arrastrando a ambos hombres río abajo, sin que ninguno pudiera volver a salir a la superficie. Los gritos, la desesperación y los intentos fallidos por auxiliarlos marcaron los minutos posteriores, hasta que se dio aviso a las autoridades.

El operativo de búsqueda se activó de inmediato. Personal de la Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios y fuerzas policiales comenzaron un rastrillaje intenso por el cauce del río.

Sin embargo, durante la mañana del martes, pasadas las 6, fue hallado el cuerpo de Ricardo Franco, a unos 600 metros del lugar donde ambos hombres habían ingresado al agua. Horas más tarde, cerca de las 18.55, los rescatistas localizaron el cuerpo de Pablo Zacarías, en el mismo sector del Pozo Las Taruchas, confirmando el trágico desenlace.

Desde la Jefatura Departamental Tala remarcaron que el lugar donde ocurrió el hecho no está habilitado para actividades acuáticas, y advirtieron sobre los riesgos que presenta el río en esa zona, especialmente para personas que no saben nadar o que ingresan sin elementos de seguridad.

La emotiva despedida de los Bomberos: "No hay amor más grande que dar la vida por los demás"

Tragedia en Entre Ríos 3

La conmoción por lo ocurrido se reflejó también en las redes sociales. Desde la cuenta oficial de Bomberos Voluntarios de Rosario del Tala publicaron un mensaje que rápidamente se viralizó: “Dicen que no hay amor más grande que dar la vida por los demás. Ricardo Franco, hace casi un año ayudaba a buscar a un joven en el agua; hoy, el río lo vio convertirse en héroe al salvar la vida de un pequeño”.

El posteo recordó, además, que Franco ya había participado en operativos de rescate anteriores, reforzando la imagen de un hombre solidario, cuya última acción fue intentar salvar a otro.

Mientras tanto, el bebé rescatado se encuentra fuera de peligro y al cuidado de su familia, aunque el impacto emocional del hecho es profundo. La tragedia dejó dos familias atravesadas por el dolor, y reabrió el debate sobre la falta de controles y señalización en zonas ribereñas donde, pese a las advertencias, muchas personas ingresan al agua.

El caso se conoció en paralelo con otro operativo de búsqueda en la región. En el río Paraná, a la altura de Puerto General San Martín, buzos de Prefectura Naval continuaban este martes con la búsqueda de un adolescente de 16 años que desapareció tras meterse a bañar junto a un grupo de amigos en una zona peligrosa. El dato reforzó la preocupación de las autoridades por la reiteración de este tipo de episodios durante el verano.

Las investigaciones en Entre Ríos no apuntan a responsabilidades penales, ya que todo indica que se trató de un accidente trágico, pero las autoridades insistieron en la necesidad de reforzar la prevención y concientizar sobre los riesgos del ingreso a ríos y lagunas no habilitadas.

El río Gualeguay, sereno en apariencia, volvió a demostrar que puede convertirse en una trampa mortal en cuestión de segundos. Y detrás de la tragedia quedó una historia de amistad, desesperación y un gesto final que permitió salvar una vida, aunque el costo haya sido el más alto.