Torturas, quemaduras y más: la feroz revelación de las autopsias de las tres chicas asesinadas en La Tablada

El triple crimen se confirmó este miércoles, luego de que la Policía Bonaerense encontrara los cuerpos enterrados en una casa del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela. Las familias de las víctimas ya realizaron el reconocimiento.

La investigación avanzó gracias al rastreo de la camioneta blanca en la que las tres chicas subieron en La Tablada la noche del viernes. Esa pista llevó a los investigadores hasta el cruce de las calles Chañar y Río Jachal, donde hallaron manchas de sangre y detuvieron a un hombre y una mujer, sospechados de limpiar la escena del crimen.

Una investigación con múltiples allanamientos

Los operativos incluyeron varios allanamientos en los barrios Santa Rosa y Mayol de Florencio Varela. Finalmente, en una segunda vivienda, los agentes encontraron los cuerpos enterrados en el jardín, lo que confirmó la peor hipótesis de la búsqueda.

La data de la muerte es de hace cuatro días.

El caso, que estremece al país, continúa bajo investigación y ya hay varios detenidos, aunque los investigadores creen que todavía hay más personas involucradas en el triple asesinato con sello narco.