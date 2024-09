Una youtuber redujo a las piñas a un ladrón y su publicación se volvió viral: "Me ensucié"

Según detalló, el delincuente la golpeó varias veces en la cara, el pecho y la espalda. Sin embargo, la joven encontró un gas pimienta que llevaba con ella y logró defenderse a las piñas.

youtuber 22.jpg Foto: gentileza abigailluna__

Una youtuber redujo a las piñas a un ladrón: cómo terminó el delincuente

"Bueno, me quisieron robar. Me olvidé de preguntarle el nombre, pero acá les dejo la cara destruida por mí. Una pena que justo hoy me hice las uñas, me ensucié", compartió Abigail en sus redes, junto a imágenes del asaltante reducido.

La rápida reacción de Abigail, que además fotografió al delincuente ensangrentado, se viralizó en las redes sociales, acumulando casi 20 millones de reproducciones en la plataforma X (anteriormente Twitter).

Tras la pelea, que se extendió por media cuadra, la mujer fue asistida en un hospital y el agresor fue detenido. Según informó la Policía, el atacante fue imputado por robo agravado y posiblemente también por lesiones físicas.